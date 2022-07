Jokic firma el mayor contrato en la historia de la NBA: 270 millones por seguir cinco años más con los Nuggets

Los Denver Nuggets han dado un golpe sobre la mesa en la NBA. El equipo de la Conferencia Oeste ha dado a Nikola Jokic el mayor contrato en la historia del baloncesto estadounidense. El serbio extiende su contrato con los Nuggets otros cinco años más a cambio de 270 millones de dólares. En total, el pívot europeo percibirá 303 millones en los próximos seis años .

Este nuevo contrato de Jokic supera en 52 millones al contrato que firmó Giannis Antetokounmpo en 2020 con los Milwaukee Bucks, este fue de 218 millones por cinco años. El acuerdo del serbio con los Nuggets lo adelantó Adrian Wojnarowski. El periodista de ESPN informó que el pívot comenzará cobrando 46,6 millones en la temporada 23-24 y este aumentará cada temporada. Jokic llegará a cobrar en el curso 2027-2028 más de 60 millones (61,5millones).

Total value of Jokic deal: six years and $303 million.