James Harden, el héroe en la victoria de los 76ers ante los Boston; los Suns igualan la serie ante los Nuggets

Triunfo de los 76ers de Philadelphia que brillaron gracias a un gran Harden que anotó 42 puntos en la contienda ante los Bolton Celtics(116-115). Los de Philadelphia empatan la semifinal del Este, 2-2, con un igualadísimo marcador que decidió Harden con un triple en los últimos 19 segundos.

James Harden, que en el primer partido de la serie acumuló 45 puntos pero que en los dos siguientes solo sumó 28 en total, aportó además 8 rebotes, 9 asistencias. El base estuvo acompañado en la exhibición por el reciente MVP de la NBA, Joel Embiid, que consiguió 34 puntos y 13 rebotes.

En los Celtics, Jayson Tatum reaccionó tras el descanso y terminó con 24 tantos, 18 rebotes y 6 asistencias, después de que en la primera parte tan solo anotase 2 puntos. También destacaron en los visitantes Jaylen Brown (23 puntos); Marcus Smart (21 puntos y 7 asistencias), cuyo triple sobre la bocina y para ganar el encuentro en la prórroga llegó tarde por décimas; y el dominicano Al Horford, brillante defendiendo a Embiid y que sumó además 10 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias y 5 tapones.

Una portentosa exhibición de Nikola Jokic de 53 puntos (su récord de anotación en la NBA) no fue suficiente para que los Denver Nuggets ganasen su choque. Los Phoenix Suns se impusieron su ley con un 129-124 que supone empatar 2-2 la eliminatoria en la semifinal del Oeste.



Jokic fue la estrella de los Nuggets luciendose con un enorme 20 de 30 en tiros y sumó además 11 asistencias. Sin embargo, los Nuggets, no pudieron convertir en victoria el gran partido del serbio que solo tuvo un respaldo consistente de Jamal Murray (28 puntos y 7 asistencias).

