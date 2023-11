Un imperial Doncic frena a unos Clippers que no saben ganar con Harden; LeBron tumba a Phoenix

Dallas Mavericks, 144 - Los Ángeles Clippers, 126

Con un impresionante 17 de 21 en tiros de campo (incluido un enorme 6 de 9 en triples) y 44 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias Doncic trituró a unos Clippers que llevan tres derrotas en tres partidos desde que ficharon a James Harden. Kyrie Irving brilló con 27 puntos y Hardaway fue clave con otros 17.

Luka Doncic couldn't be stopped in the Mavericks' West Group B win over the Clippers ??



?? 44 PTS

?? 6 REB

?? 6 AST



Mavericks move to 1-1 in West Group B play!



The @dallasmavs third NBA In-Season Tournament game is Tuesday, 11/14 vs. NOP on the NBA App pic.twitter.com/qPEPaRf7xo — NBA (@NBA) November 11, 2023

Los Mavericks, que llegaron a tener un +32 en el tercer cuarto, apabullaron a los Clippers con un humillante 47-18 en el segundo periodo. Kawhi Leonard fue el máximo anotador de los visitantes con 26 puntos. Harden y Westbrook firmaron 14 tantos cada uno y Paul George se quedó en solo 8.

Phoenix Suns, 119 - Los Ángeles Lakers, 122

LeBron (32 puntos con un excelente 11 de 17 en tiros de campo, 11 rebotes y 6 asistencias) se llevó un duelo fantástico ante Durant (38 puntos y 9 rebotes) al guiar a Los Ángeles Lakers a una gran remontada en el último cuarto (23-33). Sin Devin Booker, los Suns gobernaron los tres primeros periodos pero se vinieron abajo ante la irrupción de actores secundarios de los angelinos como Cam Reddish, Austin Reaves, Rui Hachimura o Christian Wood.

Two of the NBA's all-time best put on a SHOW in West Group A play!



LeBron: 32 PTS (11/17 FGM), 10 REB, 6 AST

KD: 38 PTS (4/6 3PM), 9 REB, 4 AST pic.twitter.com/QYEXgOZUpI — NBA (@NBA) November 11, 2023

Boston Celtics, 121 - Brooklyn Nets, 107

Jaylen Brown (28 puntos) y Jayson Tatum (23 puntos y 10 rebotes) se pusieron al frente de los Boston Celtics en su cómoda victoria frente a los Brooklyn Nets. Lonnie Walker (20 puntos y 7 rebotes) fue el mejor de los neoyorquinos ante unos Celtics que no contaron con el dominicano Al Horford por descanso.

Jaylen Brown kept his foot on the gas during the @celtics Group Play win over the Nets ??



28 PTS

5 3PM

5 AST pic.twitter.com/4hpgB9mY19 — NBA (@NBA) November 11, 2023

Detroit Pistons, 106 - Philadelphia 76'ers, 114

Siete triunfos seguidos llevan unos Sixers que, lejos de llorar la ausencia de Harden, parecen brillar con 'La Barba' bien lejos de Filadelfia. En esta ocasión, los Sixers se deshicieron de Pistons gracias a 33 puntos y 16 rebotes de Joel Embiid y 29 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias de Tyrese Maxey. Killian Hayes (23 puntos y 6 asistencias) lideró a Detroit.

The Sixers' star duo takes OVER and leads Philly to a 1-0 start in the NBA In-Season Tournament!



Embiid: 33 PTS, 16 REB, 2 BLK

Maxey: 29 PTS, 6 REB, 11 AST, 3 STL pic.twitter.com/44rECfSuTf — NBA (@NBA) November 11, 2023

San Antonio Spurs, 110 - Minnesota Timberwolves, 117

El dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns (29 puntos y 12 rebotes) no se arrugó contra el prodigio francés Victor Wembanyama (29 puntos y 9 rebotes) y fue clave en el quinto triunfo seguido de unos Minnesota Timberwolves que empiezan a dar miedo en el Oeste. En cambio, los Spurs sumaron su cuarta derrota seguida tras un duelo en el que sufrieron en el rebote (38-51).

Houston Rockets, 104 - New Orleans Pelicans, 101

Como los Wolves, también llevan cinco triunfos seguidos los Houston Rockets, que sometieron a otro equipo como los New Orleans Pelicans que busca hacerse un hueco en el Oeste. Jalen Green (25 puntos) fue el máximo anotador de Houston y Brandon Ingram (31 puntos y 6 rebotes) hizo lo propio en Nueva Orleans.

Memphis Grizzlies, 121 - Utah Jazz, 127

Los Utah Jazz se llevaron el triunfo de Memphis ante unos Grizzlies en los que Jaren Jackson Jr. fue expulsado por dos técnicas y en los que el técnico Taylor Jenkins explotó tras el encuentro ante la "atroz" (según sus palabras) actuación arbitral. Desmond Bane sumó 37 puntos y 8 asistencias para unos Grizzlies en los que el español Santi Aldama aportó 6 puntos y 2 rebotes. Jordan Clarkson y Lauri Markkanen, con 26 puntos por cabeza, fueron los mejores de Utah.

Desmond Bane gave it his all in Memphis as Grizzlies fall to 0-2 in West Group A ??



37 PTS

8 AST

7 3PM



The @memgrizz third NBA In-Season Tournament game is Tuesday, 11/14 vs. LAL on the NBA App! pic.twitter.com/19iHEjMdTJ — NBA (@NBA) November 11, 2023

Sacramento Kings, 105 - Oklahoma City Thunder, 98

Shai Gilgeous-Alexander consiguió 33 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias para los Oklahoma City Thunder, pero los Sacramento Kings, sin el lesionado De'Aaron Fox, cantaron victoria con 28 puntos y 9 rebotes de Kevin Huerter y un triple-doble de Domantas Sabonis (17 puntos, 13 rebotes y 13 asistencias).

Washington Wizards, 117 - Charlotte Hornets, 124

Gordon Hayward (27 puntos y 9 asistencias) fue el referente en ataque de unos Charlotte Hornets que apretaron el acelerador en los últimos minutos para anotarse el triunfo en Washington. Ocho jugadores de los Wizards superaron los 10 puntos pero ninguno llegó a los 20, de modo que Kyle Kuzma fue el máximo anotador con solo 17 tantos.