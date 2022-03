Harden y los 76ers asaltan la segunda plaza en el Este; Giannis domina en Chicago; gran noche de Willy

Philadelphia 76ers, 125 - Cleveland Cavaliers, 119

Sigue el idilio entre Harden y Philadelphia. La "Barba" cuenta sus partidos por victorias desde que lleva la camiseta de los 76ers y firmó un doble doble de 25 puntos y 11 asistencias para tumbar a unos Cavaliers que tuvieron una ventaja de 21 puntos en el primer cuarto.

Tyrese Maxey fue el máximo anotador de los 76ers (33 puntos), mientras que Joel Embiid anotó 22, con nueve rebotes.

Darius Garland dimed out a career-high 19 assists while also leading the @cavs in scoring with 26 points!@dariusgarland22: 26 PTS, 4 REB, 19 AST, 2 STL 4 3PM pic.twitter.com/1rKgsjSzed — NBA (@NBA) March 5, 2022





Chicago Bulls, 112 - Milwaukee Bucks, 118

El griego Giannis Antetokounmpo encadenó su sexto doble doble consecutivo (34 puntos y 16 rebotes) y empujó, apoyado por los 25 puntos de Jrue Holiday, el triunfo por 118-112 con el que los Bucks le arrebataron a los Chicago Bulls la tercera plaza en el Este.

Tras la épica remontada frente a los Miam Heat, los Bucks infligieron la cuarta derrota consecutiva a unos Bulls en los que Zack LaVine metipo 30 puntos y DeMar DeRozan acabó con 29.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Phoenix Suns, 115 - New York Knicks, 114

Sin Devin Booker ni Chris Paul, fue Cam Johnson en dar un épico triunfo a los Phoenix Suns, con 38 puntos (su máxima puntuación en carrera), 21 de ellos en el cuarto período.





Denver Nuggets, 116 - Houston Rockets, 101

Sin Nikola Jokic, DeMarcus Cousins anotó 31 puntos, con 10 de 14 en tiros, y capturó nueve rebotes para darle a los Nuggets su séptima victoria en los últimos ocho partidos.

New Orleans Pelicans, 124 - Utah Jazz, 90

Brandon Ingram (29 puntos) y CJ McCollum (24) le dieron a los New Orleans Pelicans el cuarto triunfo consecutivo, con un contundente 124-90 ante los Utah Jazz, cuartos en el Oeste. Brilló el español Willy Hernangómez, quien acabó con 13 puntos (5 de 9 en tiros) y ocho rebotes en 24 minutos en la cancha. Su hermano, Juancho, anotó dos en siete minutos en la cancha.

Detroit Pistons, 111 - Indiana Pacers, 106

Los Pistons remontaron un 105-99 adverso en el cuarto cuarto y sellaron una gran victoria con un parcial final de 12-1, liderados por los 25 puntos de Saddiq Bey y los 20 de Cade Cunningham, con nueve rebotes.

?? Saddiq Bey knocks down the CLUTCH three to tie it up ??



Watch Now on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQapic.twitter.com/PlahUIcuiN — NBA (@NBA) March 5, 2022





Washington Wizards, 114 - Atlanta Hawks, 117

Con 26 puntos de DeAndre Hunter y 25 de Tray Young, quien sin embargo solo tuvo un 6 de 22 en tiros y fue sostenido por los libres, los Hawks alimentaron su ambición de meterse en los play-in. Aguantaron la tremenda noche de Kentavious Caldwell Pope, quien anotó 28 puntos con un perfecto seis de seis en triples, y se impusieron por 117-114 para blindar su novena posición.

Toronto Raptors, 97 - Orlando Magic, 103

Los Orlando Magic pusieron fin a una racha de ocho derrotas consecutivas contra los Toronto Raptors y los doblegaron a domicilio, empujados por los 15 puntos y 12 rebotes de Cole Anthony, quien lideró un grupo de siete jugadores por encima de los diez puntos. A los Raptors, que no pudieron contar con Fred VanVleet, no les bastaron los 34 puntos y 14 rebotes del camerunés Pascal Siakam.

Oklahoma City Thunder, 101 - Minnesota Timberwolves, 138

Los Timberwolves blindaron su séptima posición al aplastar a los Thunder con seis jugadores por encima de los diez puntos, encabezados por los 20 de Karl Anthony Towns y de un Naz Reid que selló un encuentro perfecto, con ocho de ocho en tiros, dos de dos en triples y dos de dos en libres.