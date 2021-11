Harden y Durant hacen historia con los Nets; Ricky Rubio y los Cavaliers rompen la racha de Toronto

James Harden consiguió un triple-doble de 13 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para unos Nets que derrotaron como visitantes por 90-96 a los Pistons. La franquicia de Brooklyn extendió su racha ganadora a cuatro partidos.

Harden se convirtió en el quinto jugador en la historia de la NBA con un triple-doble y sin canastas de 2 puntos, uniéndose a Jason Kidd, Delon Wright, Steve Blake y Kirk Hinrich.

Kevin Durant consiguió un doble-doble de 20 puntos y 10 rebotes, y LaMarcus Aldridge aportó 16 tantos para los Nets (6-3).

Por parte del alero de los Nets, este se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en anotar al menos 20 puntos en los primeros nueve partidos de una temporada.

En el bando de los Pistons (1-8), el líder anotador fue Cade Cunningham con 18 puntos.

Kelly Olynyk se hizo con un doble-doble de 14 puntos y 10 rebotes, mientras que Saddiq Bey y Cory Joseph aportaron 12 puntos cada uno para el equipo de Detroit.

