Golden State se impone a Charlotte; los Sixers frenan a los Bulls; tercera victoria seguida de los Nets

Cleveland Cavaliers, 107 - Portland Trail Blazers, 104

Los Cavaliers de Cleveland alcanzaron la cuarta victoria en seis partidos al doblegar por 107-104 a los Trail Blazers de Portland con una exhibición de Jarret Allen, que dejó en la pista un doble-doble de 24 puntos y 17 rebotes. Collin Sexton aportó 21 tantos y Darius Garland terminó con otro doble-doble de 19 puntos y 10 asistencias para Cleveland (5-4) y el novato Evan Mobley agregó 11 puntos y 11 rebotes.

24 PTS, 17 REB ??@_bigjayy_ puts in WORK in the paint to lead the @cavs to the win! pic.twitter.com/ofjGOJ5VsK — NBA (@NBA) November 4, 2021

Mal partido del jugador español Ricky Rubio que se marchó sin puntos en 31 minutos sobre la pista, capturó tres rebotes y entregó siete pases para anotación. Además, robó un balón y falló los siete tiros a canasta que intentó.



Por los Trail Blazers (3-5) el líder anotador fue Damian Lillard con 26 puntos y 8 asistencias, Normal Powell encestó 23 y C.J. McCollum terminó con 21 tantos para Portland.

Indiana Pacers, 111 - New York Knicks, 98

Myles Turner aportó 25 puntos y 13 rebotes en el triunfo de los Pacers de Indiana por 111-98 frente a los Knicks de Nueva York. Caris LeVert anotó 21 tantos y Malcolm Brogdon encestó 17 para los Pacers (3-6).



R.J. Barrett destacó con 23 puntos como el mejor encestador de los Knicks, que han ganado 5 encuentros y perdido 3. Julius Randle aportó 18 tantos y 14 rebotes, mientras que Evan Fournier consiguió 14 para el equipo de Nueva York.

Orlando Magic, 79 - Boston Celtics, 92

Jaylen Brown aportó 28 puntos que apuntalaron la victoria a domicilio de los Celtics de Boston por 79-92 sobre los Magic de Orlando. Boston rompió una racha de tres derrotas consecutivas. Los Celtics utilizaron una racha de 18-1 al comienzo de la segunda mitad para dominar un partido cerrado. Jayson Tatum encestó 14 tantos y Al Horford obtuvo un doble-doble de 12 puntos y 12 rebotes para los Celtics (3-5).

Jaylen Brown (@FCHWPO) leads the way with 28 PTS in the @celtics win ? pic.twitter.com/LiYHusFXgQ — NBA (@NBA) November 4, 2021

El español Juancho Hernangómez no logró sumar puntos en dos minutos sobre la pista de juego en los que capturó un rebote y robó un balón. El madrileño falló los dos tiros a canasta que intentó.



Por los Magic (2-7), Wendell Carter Jr. logró un doble-doble de 13 puntos y 13 rebotes, Cole Anthony también encestó 13 y R.J. Hampton otros 12 puntos para el equipo de Orlando.

Philadelphia 76'ers, 103 - Chicago Bulls, 98

Los Sixers de Filadelfia enlazaron su cuarta victoria al imponerse por 103-98 a los Bulls de Chicago con una destacada intervención de Seth Curry, que anotó 22 puntos. Joel Embiid se acercó al doble-doble con 18 puntos y nueve rebotes y el reserva Georges Niang logró también 18 tantos para los Sixers (6-2).



Por los Bulls (6-2), DeMar DeRozan aportó un doble-doble de 37 puntos y 10 rebotes. Zach LaVine obtuvo 27 tantos y nueve rebotes y Lonzo Ball aportó 13 puntos para Chicago.

Washington Wizards, 100 - Toronto Raptors, 109

Fred VanVleet anotó 33 puntos y dio seis asistencias en la victoria a domicilio de los Raptors de Toronto por 100-109 sobre los Wizards de Washington. Toronto (6-3) selló así su quinta victoria consecutiva. Og Anunoby encestó 21 y Svi Mykhailiuk y Gary Trent Jr., aportaron 15 tantos cada uno.

?? @FredVanVleet goes off for 33 PTS as the @Raptors push their win-streak to 5 games! pic.twitter.com/r25gVZaU4w — NBA (@NBA) November 4, 2021

Por los Wizards, Bradley Beal lideró el ataque con 25 tantos, Montrezl Harrell salió del banquillo y logró 15 puntos y 10 rebotes, y Raúl Neto aportó 14 tantos para Washington (5-3).

Brooklyn Nets, 117 - Atlanta Hawks, 108

Los Nets de Brooklyn derrotaron por 117-108 a los Hawks de Atlanta con una gran actuación de Kevin Durant, que sumó 32 puntos como líder de su equipo, que logró su tercera victoria consecutiva. Joe Harris hizo seis triples y anotó 18 puntos, y James Harden consiguió un doble-doble de 16 tantos y 11 rebotes para los Nets (5-3).

32 PTS | 7 REB | 5 AST@KDTrey5 lifts the @BrooklynNets to their third-straight win ?? pic.twitter.com/gefV5UWmIZ — NBA (@NBA) November 4, 2021

Los Hawks (4-4) tuvieron el liderazgo de DeAndre Hunter con 26 tantos. Trae Young se acercó al triple-doble con 21 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes, mientras que Kevin Huerter salió desde el banquillo y encestó 16.

Memphis Grizzlies, 108 - Denver Nuggets, 106

Jaren Jackson consiguió 22 puntos para los Grizzlies de Memphis, que superaron 108-106 a los Nuggets de Denver. Ja Morant aportó 18 tantos y Desmond Bane y el reserva Kyle Anderson aportaron 16 tantos cada uno para los Grizzlies (5-3). Un triple de Bane con 1:19 minutos por jugarse dio a Memphis la ventaja definitiva en su segunda victoria consecutiva sobre Denver. Santi Aldama no jugó ni un minuto.



Por los Nuggets (4-4) el líder anotador fue Nikola Jokic, que obtuvo un doble-doble de 34 puntos y 11 rebotes, Will Barton logró 26 tantos y Michael Porter aportó otro doble-doble de 12 puntos y 11 rebotes.

Minnesota Timberwolves, 115 - Los Ángeles Clippers, 126

Paul George consiguió 32 puntos y lideró el ataque de los Clippers de Los Ángeles, que ganaron como visitantes por 115-126 a los Timberwolves de Minnesota. Reggie Jackson aportó 29 puntos, su máximo de la temporada, y Nicolas Batum otros 20 para los Clippers (3-4).

Por los Timberwolves (3-4) el líder anotador fue Anthony Edwards, con 28 tantos. Karl Antony Towns terminó con un doble-doble de 18 puntos y 11 rebotes. Minnesota, que ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos, no contó con D'Angelo Russell, fuera de juego por un esguince en el tobillo derecho.

San Antonio Spurs, 108 - Dallas Mavericks, 109

Jalen Brunson obtuvo un doble-doble de 31 puntos y 10 rebotes para los Mavericks de Dallas, que vencieron a domicilio 108-109 a los Spurs de San Antonio Brunson le dio a Dallas una ventaja de 101-96 con 3 minutos para el final al anotar cinco puntos en 32 segundos, incluida una jugada de tres. Luka Doncic logro 23 puntos y 12 rebotes y Tim Hardaway Jr., también encestó 23 tantos para los Mavericks (5-3).

13 PTS in the fourth and 31 PTS for the game ??@jalenbrunson1 leads the @dallasmavs to victory! pic.twitter.com/Z5SXBcz1Pf — NBA (@NBA) November 4, 2021

Por los Spurs (2-6), DeJounte Murray se acercó al triple-doble con 23 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias como líder del ataque, Devin Vassell agregó 21 tantos y Derrick White aportó 19 para el equipo de San Antonio. Los Spurs han perdido seis de siete partidos desde su victoria en la apertura de la temporada.

Golden State Warriors, 114 - Charlotte Hornets, 92

Jordan Poole obtuvo 31 puntospara los Warriors de Golden State, que derrotaron por 114-92 a los Hornets de Charlotte. Stephen Curry tuvo un comienzo lento, pero terminó cerca del triple-doble al agregar 15 tantos, ocho rebotes y nueve asistencias y Andrew Wigins encestó 14 tantos para el equipo de Golden State (6-1).

A downpour from distance ?



Jordan Poole drops 31 PTS and a career-high 7 3PM to lead the @warriors to the dub! pic.twitter.com/yEy9Ggri5q — NBA (@NBA) November 4, 2021

Por los Hornets (5-4), Miles Bridges obtuvo 32 puntos y nueve rebotes como líder del ataque, Gordon Hayward consiguió un doble-doble de 23 puntos y 11 rebotes y LaMelo Ball aportó 14 tantos para el equipo de Charlotte.

Sacramento Kings, 112 - New Orleans Pelicans, 99

El alero Harrison Barnes logró 23 puntos y ocho rebotes como director del ataque de los Kings de Sacramento, que derrotaron 112-99 a los Pelicans de Nueva Orleans. Con su triunfo, los Kings detuvieron una racha de dos derrotas seguidas. Los bases Tyrese Haliburton y DeAaron Fox anotaron 20 y 19 puntos, respectivamente, para Sacramento (4-4).

Por los Pelicans (1-8), Devonte Graham y Nickeil Alexander-Walker consiguieron 16 tantos cada uno. Jonas Valanciunas logró un doble-doble de 14 puntos y 11 rebotes y Kyra Lewis Jr., también aportó 14 tantos. El jugador español Willy Hernangómez consiguió ocho puntos en 11 minutos sobre la pista de juego al estar perfecto con 2 de 2 tiros de campo, 4 de 4 desde la línea de personal, capturó dos rebotes y dio una asistencia.