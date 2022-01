Golden State se gusta ante los débiles Pistons; remontada de los Wolves en el Madison

El cartel decía que en el partido se iban a enfrentar el equipo con el segundo mejor balance de toda la liga y el conjunto con el segundo peor registro de la NBA y los Golden State Warriors hicieron buena la imagen que reflejaba la clasificación al pasar por encima de los Detroit Pistons.



Los Warriors llegaron a ganar por 34 puntos en el tercer cuarto y al descanso ya dominaban con claridad con un rotundo 66-38. Klay Thompson firmó su mejor actuación desde que ha vuelto a la competición y logró 21 puntos (6 de 13 en tiros, 4 de 8 en triples), Curry aportó 18 puntos y 8 asistencias, Andrew Wiggins hizo 19 tantos y Jonathan Kuminga 12 puntos y 10 rebotes para los Warriors (32-12).

Leading the way in the @warriors win, Klay Thompson went off for 17 PTS in the first half on his way to a season-high 21 PTS! ?? pic.twitter.com/EBufdpSX2e