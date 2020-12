Giannis Antetokounmpo renueva con Milwaukee Bucks por cinco temporadas más

Giannis Antetokounmpo ha puesto fin al culebrón sobre su futuro este mismo miércoles. El jugador griego ha anunciado en sus redes sociales su ampliación de contrato con los Milwaukee Bucks por cinco temporadas más. El dos veces MVP de la NBA va a cobrar 228 millones de euros en las próximas cinco campañas.

"Esta es mi casa, esta es mi ciudad ... Tengo la suerte de poder ser parte de los Milwaukee Bucks durante los próximos 5 años. Hagamos que estos años cuenten. El espectáculo continúa", ha escrito el propio jugador en su cuenta de Twitter para hacer oficial el anuncio.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. ������ pic.twitter.com/895tCBE9RK