Exhibición sin premio del 'gordo' Harden; Minnesota gana en Utah; victorias de Sixers y Pacers

Trae Young impuso su inspiración al conseguir 36 puntos y 9 asistencias y lideró el ataque de los Hawks de Atlanta, que ganaron por 112-122 a los Grizzlies de Memphis. Young, que anotó 10 de 24 tiros de campo y 15 de 17 desde la línea de personal encabezó la lista de cinco jugadores de los Hawks (2-0) que tuvieron números de dos dígitos.

Su brillante actuación ofensiva le permitió ganarle el duelo al base Ja Morant, Novato del Año la pasada temporada, que se quedó en 28 puntos y 7 asistencias como líder de los Grizzlies, pero que no pudo impedir la segunda derrota consecutiva de su equipo, ambas como locales. Kyle Anderson aportó 20 puntos y 14 rebotes y Dillon Brooks otros 19 tantos.

Junto a Young, el escolta Kevin Huerten acabó como segundo máximo encestador al aportar 21 puntos, mientras que De'Andre Hunter fue el mejor bajo los aros al conseguir un doble-doble de 15 tantos y 11 rebotes y John Collins firmó otros 13 puntos y 10 rebotes. Los Hawks no pudieron contar con dos de sus estrellas el alero Danilo Gallinari y el pivot Clint Capela.

Shai Gilgeous-Alexander anotó la canasta del desempate cuando restaban 1,4 segundos por jugarse de la prórroga y terminó con 24 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias que ayudaron a los Thunder de Oklahoma City a derrotar 107-109 a los Hornets de Charlotte. El base George Hill aportó 21 puntos, mientras que el alero Darius Bazley y el escolta Luguentz Dort anotaron 15 tantos cada uno.

Para los Thunder fue su primera victoria en la nueva temporada de la NBA después de que el pasado miércoles se tuviera que suspender el partido que iban a disputar, también de visitantes, frente a los Rockets de Houston, debido a varios contagios de coronavirus que se dieron dentro de la franquicia tejana.

Por los Hornets, que no conocen la victoria en lo que va de temporada, el líder encestador fue el base Terry Rozier, con 19 puntos, P.J. Washington encestó 18 tantos y el base Devonte Graham aportó un doble-doble de 14 puntos y 10 asistencias, que tampoco evitaron la derrota de los Hornets.

Los Cleveland Cavaliers se llevaron la victoria de Detroit en un partido que tuvo dos prórrogas y en el que se impusieron por 119-128 sumando su segundo triunfo de la temporada gracias a los 32 puntos de Colin Sexton, los 23 puntos y 16 rebotes de Andre Drummond y los 21 puntos y 12 asistencias de Darius Garland. Cedi Osman fue clave también, saliendo desde el banquillo, con 22 tantos.

Los Pistons, que sumaron su segunda derrota de la campaña, fueron liderados por Jerami Grant con 28 puntos y 10 rebotes, Blake Griffin sumó 26 tantos y Delon Wright otros 19 puntos.

Terrence Ross anotó 25 puntos y encabezó el ataque de los Magic de Orlando, que se impusieron este sábado por 120-130 a los Wizards de Washington. Nikola Vucevic, con un doble-doble de 22 puntos y 17 rebotes volvió a ser el líder del juego interior de los Magic (2-0), Markelle Fultz consiguió 21 puntos y 7 asistencias y Aaron Gordon 15 tantos y 9 rebotes.

Los Wizards, a pesar del gran partido de Bradley Beal, que logró 39 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias no pudieron alcanzar la victoria y sufrieron la segunda derrota consecutiva. Russell Westbrook logró su segundo triple-doble consecutivo, esta vez de 15 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias, pero cometió cinco pérdidas de balón y falló 13 de 19 tiros de campo, por lo que no pudo aportar los decisivos puntos a su equipo.

Joel Embiid aportó un doble-doble de 27 puntos y 10 rebotes que permitió a los Sixers ganar de visitantes 89-109 a los Knicks de Nueva York y siguió invicto en el Madison Square Garden. Ben Simmons, que se quedó a las puertas del doble-doble, logró 15 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, que también ayudaron al triunfo de los Sixers (2-0).

Embiid y Simmons todavía no conocen la derrota en el Madison Square Garden como profesionales y los Sixers alargaron a 13 triunfos consecutivos los logrados en Nueva York. El ala-pívot Tobias Harris y el escolta Seth Curry, que salió de titular, anotaron 17 puntos cada uno. Doc Rivers obtuvo su victoria número 945, adelantando al legendario Bill Fitch y ocupando el décimo lugar en la lista de todos los tiempos de la NBA.

El ala-pívot Julius Randle anotó 25 puntos y el escolta Alec Burks agregó 22 tantos como líderes encestadores de los Knicks, que tienen marca de 0-2 bajo la dirección de su nuevo entrenador Tom Thibodeau. RJ Barrett, que en el primer partido de la temporada consiguió 26 puntos, esta vez no pudo superar el marcaje de Simmons, y acabó con apenas 10 tantos después de anotar solo 2 de 15 tiros de campo.

Domantas Sabonis consiguió un triple-doble de 22 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes, y los Pacers de Indiana ganaron de visitantes por 106-125 a los Bulls de Chicago. T.J. Warren anotó 23 puntos, Víctor Oladipo agregó otros 22 y Malcom Brogdon firmó otros 18 y el equipo de Indiana venció a sus rivales de la División Central por décima vez consecutiva, incluidos cinco partidos seguidos en el 'United Center'.

Mientras que los Bulls (0-2), bajo la dirección de nuevo entrenador Bill Donovan, tuvieron como líder encestador al escolta Zach LaVine, que anotó 17 puntos. El ala-pívot finlandés Lauri Markkanen se acercó al doble-doble con 16 tantos y 9 rebotes.

DeMar DeRozan logró 27 puntos y 8 asistencias ante su exequipo y los Spurs de San Antonio remontaron en el último minuto del partido que ganaron este sábado por 119-114 ante los Raptors de Toronto. Patty Mills aportó 21 puntos y Dejonte Murray un triple-doble de 11 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

El equipo de Toronto sumó 27 puntos del base Fred VanVleet, que fue su mejor encestador, pero no evitaron la derrota, la segunda consecutiva (0-2). Chris Boucher logró un doble-doble de 22 puntos y 10 rebotes, mientras que Pascal Siakam agregó 16 tantos y capturó 15 balones bajo los aros. Por su parte, Kyle Lowry registró 16 tantos y entregó 10 pases de anotación.

Los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio y Juancho Hernangómez consiguieron su segunda victoria ante los Utah Jazz en un partido en el que el base español mostró una mejor sintonía con sus nuevos compañeros, mientras que el novato Anthony Edwards empezó a demostrar por qué ha sido el número 1 del draft de este año.

Al final, los Timberwolves cerraron el marcador con un 111-116, gracias a las aportaciones de Russell (25 puntos), Edwards (18 puntos),Malik Beasley (18 puntos) y Karl Anthony Towns (16 puntos y 12 rebotes). Rubio terminó el partido con 9 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 1 robo mientras que Juancho se contentó con 1 rebote.

Entre los Utah Jazz, los más destacados fueron Jordan Clarkson (23 puntos), Donovan Mitchell (21 puntos), Mike Conley (20 puntos) y Rudy Gobert (18 puntos y 17 rebotes).

C.J. McCollum anotó 44 puntos como líder encestador de los Trail Blazers de Portland, que ganaron en la prórroga por 128-126 a los diezmados Rockets de Houston, afectados por el coronavirus. La victoria pone a los Trail Blazers con marca de 1-1 en inicio de la nueva temporada. McCollum, que jugó 44 minutos, logró promedio de un tanto por minuto después de anotar 17 de 30 tiros de campo, incluidos 9 de 16 triples, y 1 de 2 desde la línea de personal y entregó 8 asistencias.

El escolta titular de los Trail Blazers con 6.3 segundos por jugarse del tiempo de prórroga anotó el triple que aseguró la victoria del equipo de Portland. Damian Lillard llegó a los 32 puntos y 9 rebotes y Jusuf Nurkic logró 12 puntos y 11 rebotes.

