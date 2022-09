Escándalo en los Celtics: El entrenador podría ser suspendido un año por 'liarse' con una trabajadora

Los Boston Celtics jugaban el pasado mayo sus primeras Finales de la NBA en los últimos 12 años de la mano de Ime Udoka. Meses después el técnico se enfrenta a una posible sanción disciplinaria que podría ser de toda la temporada 2022-2023 después de violar las normas de la franquicia.

Y es que Ime Udoka, casado desde 2010 con la famosa actriz Nia Long, con la que tiene un hijo, habría mantenido una relación íntima consensuada con una integrante femenina del personal de los Celtics, lo que supone un quebrantamiento del reglamento interno de los de Boston.

Celtics coach Ime Udoka had an improper intimate and consensual relationship with a female member of the team staff, sources tell @TheAthletic @Stadium . It’s been deemed a violation of franchise’s code of conduct.

Los Celtics no contemplarían el despido de Udoka, pero si su suspensión durante una temporada. En ese caso se haría cargo del equipo de manera interina el técnico asistente Joe Mazzulla. En ningún caso Brad Stevens, entrenador los últimos años y ahora presidente de operaciones, volverá a dirigir al equipo.

No final decision has been made on the length of a suspension, but internal discussions have included scenarios that would keep Udoka out for the entirety of the 2022-2023 season, sources told ESPN. https://t.co/Vnn2wWVcKA