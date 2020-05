Donovan Mitchell perdona a Gobert por contagiarle el coronavirus

El vicepresidente ejecutivo de operaciones de los Jazz de Utah, Dennis Lindsey, se mostró optimista al valorar la necesidad que el equipo tiene de que haya una verdadera reconciliación amistosa entre el pívot francés Rudy Gobert y el escolta Donovan Mitchell.

Gobert y Mitchell tuvieron fricciones después de que ambos dieran positivo por coronavirus y dejaron de hablarse durante un mes. El que primero dio positivo fue el francés Gobert, el 11 de marzo, cuando la NBA decidió de inmediato la suspensión de la competición.

Mitchell, que dio positivo al día siguiente, dijo que estaba molesto con Gobert, quien se disculpó públicamente por su comportamiento descuidado antes de darse cuenta de que estaba infectado con el coronavirus. Sin embargo, el escolta no había mostrado síntomas de estar contagiado, ni tampoco durante la cuarentena a que fue sometido.

A través de una vídeo conferencia con medios de comunicación, Lindsey dijo que los dos jugadores "están listos para dejar esto atrás, avanzar y actuar de manera profesional". "Mira, la noche COVID-19 de marzo (el día 11) fue realmente sin precedentes. Se dio un problema que superamos y a partir de ese momento estamos muy contentos con la composición colectiva de nuestro grupo, Donovan (Mitchell) y Rudy (Gobert) en particular", destacó el directivo de los Jazz.

Agregó que "esperamos seguir adelante. Se han dicho uno al otro lo que piensan. Ambos mantienen la comunicación y las reuniones virtuales como el resto del equipo". En una publicación de vídeo en Instagram Live, el pasado 12 de abril, Gobert reconoció que sólo había hablado recientemente con Mitchell por primera vez desde la suspensión de la temporada, pero minimizó sus diferencias. "Ambos estamos listos para salir y tratar de ganar un campeonato con este equipo", destacó Gobert.

Mitchell no ha comentado públicamente sobre su relación con Gobert desde que reconoció que "me tomó un tiempo calmarme" durante una aparición del pasado 16 de marzo en 'Good Morning America'.

El regreso de Kevin Durant con los Nets de Brooklyn sigue siendo una incógnita, después de que sufriera rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha. Durant se lesionó mientras jugaba para los Warriors de Golden State en la Final de la NBA el pasado junio.

Ese tipo de lesiones generalmente requieren un año de recuperación, y después de que Durant firmara con los Nets en la agencia libre en julio, el gerente general del equipo Sean Marks ha dicho en repetidas ocasiones que el equipo esperaba que Durant se perdiera toda la temporada 2019-20.

La duda de si puede regresar esta temporada es porque la NBA la suspendió el pasado marzo debido a la pandemia de coronavirus. "Esa es una pregunta de los 110 millones", comentó Marks a Newshub en su natal Nueva Zelanda, donde el pasado sábado se publicó el artículo. Agregó que "con toda seriedad, hemos tratado de no hablar mucho sobre su línea de tiempo, pero sólo él conoce su cuerpo mejor que nadie".

El base-escolta de los Bucks de Milwaukee, Pat Connaughton, dijo que la suspensión de la temporada de la NBA por causa del coronavirus no afecta al desarrollo del equipo, porque consideró que el proyecto de trabajo es a largo plazo.

"Si la temporada no se reanuda, esto no es una oportunidad perdida porque la franquicia está tratando de mantener el éxito a largo plazo y no ser catalogada como una maravilla de un sólo campeonato", comentó. Los Bucks, con su marca de 53-11, lideran la Conferencia Este y también la NBA.