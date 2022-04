Doncic vuelve tras lesión; Minnesota empata la serie; Brooklyn necesita un milagro; Toronto fuerza el quinto

Conferencia Este

Brooklyn Nets, 103 - Boston Celtics, 109

A los Nets ya solo les queda esperar un milagro. Los Boston Celtics conquistaron Brooklyn este sábado con una gran autoridad (103-109) y colocaron al equipo de Kevin Durant y Kyrie Irving al borde de la eliminación en la primera ronda del Este (0-3). Las matemáticas son lo único que sostienen a los Nets puesto que la historia de la NBA dice que ningún equipo ha remontado un 3-0 en contra en los playoffs.

Con un asombroso control de la situación (más de lo que dice un resultado final "maquillado" cuando la remontada de los Nets era una quimera), un descomunal Jayson Tatum (39 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias) y un Jaylen Brown letal en el desenlace (23 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) lideraron a unos Celtics sensacionales en este cruce que, sobre el papel, era el más igualado de estos playoffs.

Sin embargo, los de Boston han demostrado en los tres partidos ser un equipo infinitamente más compacto que los Nets y han exhibido una superioridad física y táctica incontestable.

Toronto Raptors, 110 - Philadelphia 76ers, 102

Los Toronto Raptors evitaron su eliminación de los 'play-offs' al derrotar este sábado a los Sixers por 110-102 y forzaron un quinto encuentro, que se disputará el lunes en Filadelfia. Tras la victoria de este sábado de los Raptors, los Sixers siguen arriba en la serie de la primera ronda con un 3-1 a su favor. Sólo necesitan una victoria más para eliminar a los Raptors. El partido, que fue bronco, con los jugadores de los dos equipos a punto en varios momentos de llegar a las manos, se resolvió a favor del conjunto local gracias a la intensa defensa a la que fue sometida la estrella de los Sixers, el pívot Joel Embiid.

Scottie Barnes held defenders to 1-for-5 shooting inside 10 feet today, as tracked by #NBACourtOptix powered by Microsoft Azure! pic.twitter.com/ceZRH3BD7V — NBA (@NBA) April 24, 2022

Embiid, que protagonizó varios enfrentamientos con Pascal Siakam, acabó anotando 21 puntos y 8 rebotes, lo que le convirtió en el segundo mayor anotador de su equipo, detrás de James Harden, que hizo 22 puntos, 5 rebotes y 9 asistencias. El máximo anotador del partido fue Siakam, con 34 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, quien en el tercer partido disputado el miércoles en Toronto sólo anotó 12 puntos y ninguno de ellos en la segunda mitad. Su compañero Gary Trent Jr. acabó el encuentro del sábado como el segundo anotador con 24 puntos y 3 rebotes.

Scottie Barnes, también jugador de los Raptors y que antes del inicio del partido recibió el trofeo de Mejor Novato del año en la NBA, reapareció tras recuperarse de una lesión del tobillo y terminó con 6 puntos y 11 rebotes. Pero los Raptors perdieron al final de la primera mitad del partido a uno de sus hombres clave, el base fred VanVleet, con problemas en su cadera izquierda.

Conferencia Oeste

Minnesota Timberwolves, 119 - Memphis Grizzlies, 118

El pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns se reivindicó con 33 puntos y 14 rebotes y lideró a los Minnesota Timberwolves en su victoria sobre los Memphis Grizzlies (119-118) para empatar esta serie de primera ronda del Oeste por 2-2. Los Wolves metieron 18 de 36 en triples pero tuvieron que sudar hasta el final para lograr el triunfo en este cuarto partido de la eliminatoria.

KAT was DETERMINED tonight.



?? 33 points (playoff-career high)

?? 14 boards

?? @Timberwolves W to tie series 2-2



Game 5: Tuesday, 7:30 PM ET, TNT pic.twitter.com/eC18ucpk79 — NBA (@NBA) April 24, 2022

Seis jugadores de los de Minesota sumaron al menos 10 puntos, entre los que, además de Towns, destacaron Anthony Edwards (24 puntos) y Patrick Beverley (17 puntos y 5 asistencias). En el plano individual, esta victoria resulta de gran valor para Towns, que había sido criticado por sus pobres actuaciones en los dos últimos partidos de la serie.

Por parte de los Grizzlies, Desmond Bane fue el mejor con 34 puntos mientras que Ja Morant no tuvo su noche en la precisión y aportó 11 puntos (4 de 13 en tiros de campo), 8 rebotes y 15 asistencias. Esta victoria de los Wolves llega dos días después de que los Grizzlies lograran una extraordinaria remontada a domicilio al llevarse un partido que perdían de 25 puntos en el tercer cuarto (95-104). La eliminatoria vuelve ahora a Memphis, donde el martes se jugará el quinto partido de la serie.

Utah Jazz, 100 - Dallas Mavericks, 99

Después de perderse los tres primeros partidos de su serie de la primera ronda del Oeste, Luka Doncic regresó de su lesión este sábado pero los Utah Jazz lograron empatar a 2-2 la eliminatoria contra los Dallas Mavericks al llevarse un partido muy apretado y emocionante (100-99). Los Mavericks se pusieron 4 puntos arriba a falta de 39.6 segundos después de 5 puntos seguidos de un Doncic fantástico (una penetración marcando los tiempos a su antojo y un triple con "step-back" sobre Rudy Gobert).

DONOVAN MITCHELL LOBS IT UP TO RUDY GOBERT FOR THE @utahjazz WIN!!! pic.twitter.com/2kBrp8Vzkn — NBA (@NBA) April 23, 2022

Sin embargo, los Jazz le echaron corazón cuando parecía que tenían todo perdido, lograron un dos más uno de Donovan Mitchell (tras falta de Doncic), se aprovecharon de dos tiros libres fallados por Dwight Powell y se colocaron por delante con un gran "alley-oop" de Mitchell para Gobert (100-99 a falta de 11 segundos). Los Mavericks tuvieron una oportunidad para llevarse el triunfo, pero el triple sobre la bocina de Spencer Dinwiddie no entró.

Los Jazz llegaron a ganar de 16 puntos en el segundo cuarto, pero en el tercer parcial se desinflaron (24-39) y tuvieron que remontar tras presentarse en los últimos doce minutos por detrás (78-81). La serie regresa ahora a Dallas, donde el lunes se jugará el quinto partido.

Pese a la amarga derrota en el último minuto, los Mavericks recibieron la excelente noticia del regreso de Doncic, que sumó 30 puntos (11 de 21 en tiros), 10 rebotes y 4 asistencias en 34 minutos saliendo como titular. Al base se le notó por momentos falto de ritmo (sobre todo en defensa), pero en ataque se mostró brillante, pese al intenso marcaje del croata Bojan Bogdanovic, y se quedó muy cerca de ser el héroe de la tarde para los Mavericks. Jalen Brunson, que se ocupó de liderar a los de Dallas durante la ausencia de Doncic, aportó 23 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias.

Jordan Clarkson (25 puntos y 4 rebotes), Donovan Mitchell (23 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias) y Rudy Gobert (17 puntos y 15 rebotes, 10 de ellos ofensivos) fueron los más destacados de unos Jazz que jugaron con fuego pero que al final no se quemaron. Gobert fue quizá el que respiró con más alivio al terminar el encuentro ya que en el último cuarto falló 5 de sus 8 tiros libres pero finalmente se resarció con el mate que le dio la victoria a los Jazz. El español Juancho Hernangómez jugó 9 minutos para los de Utah en los que consiguió 5 puntos y un rebote.