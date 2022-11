Dallas vuelve a tropezar; Portland sigue asombrando; Atlanta se impone a Philadelphia

Segunda derrota consecutiva para unos Dallas Mavericks en los que Luka Doncic, que el miércoles cerró su histórica racha de 9 partidos seguidos con 30 puntos para iniciar el curso, tuvo otra actuación gris en la puntería (22 puntoscon 8 de 21 en tiros, 9 rebotes y 6 asistencias).

Kyle Kuzma lit it up in the @WashWizards victory! @kylekuzma : 36 PTS, 11 REB, 6 AST, 5 3PM pic.twitter.com/ppgisdxNPW

Los Wizards, que metieron un 48,8 % de sus tiros de campo, se dejaron guiar por un fantástico Kyle Kuzma (36 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias). El argentino Facundo Campazzo tuvo una participación anecdótica con menos de un minuto en la rotación de Dallas.

Considerados como uno de los equipos más potentes del Este, los Philadelphia 76ers no terminan de arrancar y esta vez cayeron ante unos Atlanta Hawks liderados por Trae Young (26 puntos y 7 asistencias) y Clint Capela (18 puntos y 20 rebotes).

Joel Embiid (26 puntos y 13 rebotes) fue el mejor de los Sixers en un partido de triste acierto en el perímetro por ambos equipos (6 de 26 en triples para Atlanta y 6 de 30 para Filadelfia).

Victoria de gran prestigio (además de tercer triunfo consecutivo) para unos Portland Trail Blazers que están bordando su inicio de temporada, que son segundos en el Oeste y que esta noche asaltaron Nueva Orleans. Sin Damian Lillard por molestias físicas, estos asombrosos Blazers tuvieron a Jerami Grant (27 puntos y 8 rebotes) como referente junto a Anfernee Simons (23 puntos).

Jerami Grant brought the energy on both ends in the @trailblazers win@JeramiGrant: 27 PTS, 8 REB, 4 AST, 4 STL pic.twitter.com/km7AnpRPws