Curry lleva a los Warriors al primer puesto de la NBA; un histórico LeBron no puede con los Nets

Los Ángeles Lakers, 115 - Brooklyn Nets, 122

James Harden logró un triple-doble de 36 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en su regreso a las pistas tras salir del protocolo anticovid para arruinar una gran actuación de LeBron James, quien vio caer a Los Ángeles Lakers 115-122 frente a los Brooklyn Nets pese a convertirse en el máximo anotador de la historia en el día de Navidad tras superar la marca de Kobe Bryant.

Harden, quien tomó la responsabilidad de guiar a los Nets (22-9), ante la ausencia de Kevin Durant, quien se encuentra bajo el protocolo de covid-19 de la NBA, contó con el respaldo de Patty Mills, que sumó 34 puntos y 7 asistencias y de Bruce Brown y DeAndre Bembry que aportaron 16 y 15 tantos respectivamente.

What a game for @Patty_Mills!



?? #NBAXmas record 8 THREES

?? Career-high tying 34 points

?? Season-high 7 assists

?? 3-3 in the 4Q to lift @BrooklynNetspic.twitter.com/JWiuT3hnUm — NBA (@NBA) December 26, 2021

LeBron James consiguió 39 puntos, 13 de ellos en el último cuarto, con 9 rebotes y 7 asistencias para ser el referente en el ataque del conjunto angelino (16-18), que cayó una vez más en ausencia de Anthony Davis, fuera por un esguince en la rodilla izquierda. Malik Monk logró 20 puntos, Carmelo Anthony hizo 17 y Westbrook aportó un triple-doble de 13 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.

Phoenix Suns, 107 - Golden State Warriors, 116

En el duelo entre los dos mejores equipos de la Conferencia del Oeste y de la NBA, Stephen Curry se quedó a un triple de convertirse en el primer jugador en encestar 3.000 desde la línea de tres puntos y los Phoenix Suns terminaron cayendo 107-116 ante los Golden State Warriors.

Curry anotó cinco de los 16 tiros que intentó desde los tres puntos y concluyó su actuación con 2.999 triples para sumar 33 puntos y liderar de esta manera el ataque de los Warriors. El equipo dirigido por Steve Kerr contó con 19 puntos de Otto Porter Jr., para ganar el partido y colocar su registro en 27-6, liderando el Oeste, por encima de los Suns (26-6).

Stephen Curry dropped a new #NBAXmas day career-high (33 PTS) leading the @warriors to their league-leading 27th win!



33 PTS

6 AST

3 STL pic.twitter.com/HWme4ZbMMC — NBA (@NBA) December 26, 2021

El veterano base Chris Paul, anotó 21 puntos, repartió 8 asistencias y capturó 6 rebotes, para ser la punta de lanza en el ataque de los de Phoenix, que sumaron 18 puntos de Deandre Ayton, pero que tuvieron por debajo de lo esperado a Devin Booker, quien finalizó con solo 13 tantos.

Milwaukee Bucks, 117 - Boston Celtics, 113

El griego Giannis Antetokounmpo anotó 36 puntos y capturó 12 rebotes y los vigentes campeones de la NBA, los Milwaukee Bucks, derrotaron, en un disputado duelo, 117-113 a los Celtics de Boston. Khris Middleton y Jrue Holiday agregaron 17 tantos para contribuir al triunfo de Milwaukee (22-13) y Bobby Portis firmó 16 puntos y 10 rebotes desde el banquillo.

Giannis Antetokounmpo’s powerful block in the closing seconds of the fourth quarter put a cap on his huge second half and an amazing 19-point comeback for the @Bucks! #NBAXmas



36 PTS | 12 REB | 5 AST | 2 BLK pic.twitter.com/RrCe9tnNeT — NBA (@NBA) December 25, 2021

Jayson Tatum y Jaylen Brown anotaron 25 puntos cada uno para los Celtics (16-17), que contaron con el regreso del español Juancho Hernangómez, quien tras dejar el protocolo de covid-19 de la liga, anotó tres puntos, capturó cinco rebotes, repartió una asistencia y bloqueó un tiro en 15:32 minutos de acción.

Utah Jazz, 120 - Dallas Mavericks, 116

Donovan Mitchell anotó 33 puntos y lideró el ataque del Utah Jazz, que defendieron con éxito su condición de locales y derrotaron por 120-116 a los Dallas Mavericks. Mitchell contó con el respaldo de Bojan Bogdanovic, con 25 puntos y de Mike Conley, con 22 tantos, 7 rebotes y 5 asistencias. Los Jazz siguen terceros en la Conferencia Oeste con una marca de 23-9.

Dallas (15-17), que continúa jugando sin Luka Doncic, quien está en protocolo de covid-19, contaron con 27 puntos de Kristaps Porzingis, quien capturó nueve rebotes y de Jalen Brunson, siendo ambos sus principales jugadores en cancha.

New York Knicks, 101 - Atlanta Hawks, 87

Julius Randle alcanzó su sexto partido consecutivo de 20 o más puntos y encabezó a los New York Knicks a una victoria 101-87 sobre los Hawks de Atlanta. Randle anotó 25 puntos y capturó 12 rebotes siendo el principal referente ofensivo en los Knicks (15-18). El base Kemba Walker logró su primer triple-doble desde el año 2014, al finalizar con 10 unidades, 12 asistencias y 10 rebotes.

John Collins y Delon Wright anotaron 20 tantos cada uno para liderar a los Hawks (15-17), en la ausencia de su estrella, Trae Young, quien se encuentra en cuarentena bajo el protocolo de salud de la NBA.