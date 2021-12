Curry entra en la historia y se convierte en el mayor triplista de la NBA

Los Golden State Warriors ganaron en el Madison Square Garden de Nueva York a los Knicks por 96-105 en un partido que será recordado por los dos triples de Stephen Curry que le permitieron convertirse en el líder de la NBA en tiros de tres anotados al superar el anterior récord de 2.973 de Ray Allen.

Curry terminó el partido con 5 triples de 14 intentos lo que le coloca con un total de 2.977 en toda su carrera. Pero el más importante llegó 4.30 minutos después del inicio del partido cuando Curry superó la oposición de Alec Burks desde el lado derecho de la línea. Era su segundo triple del partido y con el que superó finalmente el récord establecido por Ray Allen, que se retiró en 2014.

Tan pronto como la canasta subió al marcador, los Golden State Warriors solicitaron un tiempo muerto para que Curry pudiese ser felicitado por todo el equipo así como por su padre, Dell Curry. Padre e hijo se abrazaron sobre la pista del Madison Square Garden y el base de los Warriors entregó a su padre la pelota con la que había batido el récord de Allen. Una pelota que ahora tiene un valor incalculable.

Testimonio de la calidad de Curry y, sobre todo, de como el juego de la NBA ha cambiado en los últimos años, el base de los Warriors ha superado la cifra de Allen en 789 partidos. Ray Allen necesitó 1.300 para alcanzar 2.973 triples y Reggie Miller, el tercer máximo triplista de la NBA, 1.389 partidos para hacer 2.560. Curry anotó su primer triple en la NBA el 30 de octubre de 2009.

Stephen Curry declaró que "es un momento especial" que recordará toda su vida y le permite llamarse "el mejor tirador" de la historia además de avisar de que intentará llevar el récord a un número que nadie pueda alcanzar en el futuro. Curry declaró que ahora que ha batido a Allen, no tiene problema en considerarse el mejor tirador de la historia de la NBA.

El máximo anotador del partido fue el ala-pívot de los Knicks (12-16), Julius Randle que hizo 31 puntos, 25 en la segunda mitad, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 robos. Derrick Rose firmó 15 puntos para los de NuevaYork y Alec Burks otros 14.



En los Warriors (23-5), Curry fue el líder en puntos, con 22 tantos, además de 3 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 1 tapón. Jordan Poole le ayudó con 19 puntos y 9 rebotes y Andrew Wiggins aportó 18 tantos para Golden State.

Los Nets se enfrentaron a los Raptors con siete jugadores fuera de combate por los protocolos de Covid de la NBA, incluidos James Harden, LaMarcus Aldridge y DeAndre' Bembry, lo que forzó a Kevin Durant a jugar un partido que en principio se iba a perder para poder descansar.

Y Durant, junto con Patty Mills, que anotó el triple que obligó a disputar la prórroga, fue fundamental para la victoria de los Nets (20-8) sobre los Raptors. La estrella de los Nets consiguió un triple-doble con 34 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias y 1 tapón. Mills también tuvo una buena noche, con 30 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 1 robo.

En los Raptors (13-15) destacó el base, Fred VanVleet, que hizo 31 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias y 2 robos. Además, Gary Trent Jr., Pascal Siakam y Scottie Barnes anotaron más de 20 puntos. El novato Barnes volvió a tener una destacada noche con un doble-doble de 23 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias.

El duelo entre Damian Lillard (Blazers) y Chris Paul (Suns) no se resolvió hasta los últimos segundos del partido tras una prórroga ganada a pulso por el base de los de Phoenix. Y al final cayó de lado de Paul que terminó el partido con un doble-doble de 24 puntos, 14 asistencias, 8 rebotes y 3 robos y junto a DeAndre Ayton (28 puntos y 13 rebotes) fue clave en el triunfo de los de Arizona (22-5).

