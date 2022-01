Brooklyn baja a la tierra a los Bulls con una paliza; los Knicks y los Hornets frenan a Dallas y Philadelphia

Chicago Bulls, 112 - Brooklyn Nets, 138

Los Brooklyn Nets sacaron pecho con una sonora paliza a domicilio a los Chicago Bulls. Con unos fantásticos James Harden (25 puntos, 7 rebotes y 16 asistencias) y Kevin Durant (27 puntos con 7 de 10 en tiros, y 9 asistencias), los Brooklyn Nets desintegraron a los Bulls dando una exhibición en ataque y defensa. Los Nets (26-14) rozaron los 40 puntos de diferencia en el último cuarto y metieron 17 de 32 triples.

Zach LaVine (22 puntos y 6 asistencias) y DeMar DeRozan (19 puntos y 4 rebotes) fueron los anotadores más destacados de unos Bulls (27-12) irreconocibles que acumularon 17 pérdidas de balón y no demostraron ser los líderes de la Conferencia Este.

Sacramento Kings, 125 - Los Ángeles Lakers, 116

Los Sacramento Kings, con De'Aaron Fox al frente (29 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias), asestaron el enésimo golpe a Los Ángeles Lakers, que en el ecuador de la temporada siguen siendo un equipo muy poco fiable, desequilibrado y que está lejos de ser un gran aspirante al anillo. Harrison Barnes (23 puntos) y Tyler Haliburton (14 puntos y 10 asistencias) también fueron claves en la victoria de los Kings (17-27).

LeBron James volvió a firmar una gran actuación para los de púrpura y oro (34 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias), pero los Lakers solo anotaron el 42,9 % de sus tiros. Russell Westbrook fue el mejor reflejo de las luces y sombras que arrojan estos Lakers (21-21): consiguió 12 rebotes y 6 asistencias, pero solo metió 2 de sus 14 tiros (0 de 5 en triples) para quedarse en 8 puntos.

New York Knicks, 108 - Dallas Mavericks, 85

Los New York Knicks arrollaron a unos Dallas Mavericks que llevaban seis victorias seguidas de la mano de RJ Barrett (32 puntos y 7 rebotes), Julius Randle (17 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias) y Mitchell Robinson (19 puntos y 10 rebotes) para poner su marca en 21-21.

Los Mavericks (22-19) no estuvieron a la altura de los últimos partidos pese a que Luka Doncic firmó 21 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, aunque solo anotó uno de los nueve triples que intentó.

Philadelphia 76'ers, 98 - Charlotte Hornets, 109

Otros que llegaban lanzados y que se vieron frenados en seco fueron los Philadelphia 76ers, que tras siete victorias seguidas cayeron en casa ante los Hornets, que sumaron así su cuarto triunfo consecutivo.Gordon Hayward (30 puntos y 7 asistencias), Terry Rozier (22 puntos) y Miles Bridges (21 tantos y 8 rebotes) brillaron en Charlotte (23-19).

Joel Embiid (31 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias) fue un día más la brújula de los Sixers (23-17), pero estuvo demasiado solo en ataque y solo contó con la ayuda de Tobias Harris que anotó 17 tantos y capturó 8 rebotes.

Utah Jazz, 91 - Cleveland Cavaliers, 111

Darius Garland logró el primer triple-doble de su carrera (11 puntos, 10 rebotes y 15 asistencias) en el exitoso asalto de los Cleveland Cavaliers a la durísima cancha de los Utah Jazz. El gran partido de Lamar Stevens (23 puntos) y de Lauri Markkanen (20 puntos) fue también clave en el triunfo de los Cavaliers (24-18).

Sin Rudy Gobert en los locales, los Jazz (28-14) fueron sometidos en la faceta reboteadora lo que acabó costándoles una dolorosa derrota en la que Jordan Clarkson (22 puntos) fue el máximo anotador. Eric Paschall hizo 18 puntos y Donovan Mitchell firmó otros 17 tantos.

Indiana Pacers, 100 - Boston Celtics, 119

Jaylen Brown y Jayson Tatum firmaron 34 y 33 puntos, respectivamente, para impulsar a los Boston Celtics a su segunda victoria seguida sobre los Indiana Pacers en tres días, en la que brilló también Denis Schroder con 23 puntos. Los Celtics (21-21) habían perdido sus últimos seis partidos a domicilio. Juancho Hernángomez no jugó ni un solo minuto.

Domantas Sabonis (17 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) fue el principal referente de unos Pacers (15-27) muy desacertados desde el perímetro (7 de 36 en triples). Myles Turner fue el máximo anotador de Indiana con 18 tantos.

Atlanta Hawks, 91 - Miami Heat, 115

Los Miami Heat hurgaron en la herida de unos Atlanta Hawks que no levantan cabeza y han perdido sus últimos tres partidos. Tyler Herro (21 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias) lideró el grupo de siete jugadores de los Heat (26-15) por encima de los 10 puntos. Caleb Martin aportó 18 puntos y 10 rebotes y Yurtseven logró 13 puntos y 10 rebotes.

John Collins (16 puntos y 11 rebotes) fue el más destacado de los de Atlanta (17-23), que están siendo una de las decepciones de la temporada. Trae Young hizo un pobre partido y solo aportó 15 puntos con un 4 de 15 en tiros de campo.

Orlando Magic, 106 - Washington Wizards, 112

Kyle Kuzma acarició el triple-doble (19 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias) en la victoria ajustada de los Washington Wizards frente a unos Orlando Magic que son el peor equipo de la NBA y que han perdido sus últimos 10 encuentros. Pese a jugar sin Bradley Beal, la gran labor de equipo hizo posible el triunfo de los Wizards (22-20).



Cole Anthony, de los Magic (7-35), también se quedó a las puerta del triple-doble (19 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias), Robin López hizo 16 puntos y 11 rebotes y Franz Wagner 14 tantos y 10 asistencias.

San Antonio Spurs, 124 - Houston Rockets, 128

Eric Gordon (31 puntos) y los Houston Rockets arruinaron la gran noche de Dejounte Murray, que logró un triple-doble (32 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) pero no le pudo dar la victoria a los San Antonio Spurs (15-26) en el enfrentamiento entre equipos de Texas. El español Usman Garuba no tuvo minutos en los Rockets (12-31).

