Boston frena la racha de Dallas; humillante derrota de los Clippers y exhibición de Markkannen con 49 puntos

Los Celtics dejaron atrás la humillante derrota contra los Thunder, en la que recibieron 150 puntos, con una exhibició en el campo de los Dallas Mavericks liderada por el segundo triple doble de la carrera de Jayson Tatum, con 29 puntos, catorce rebotes y diez asistencias.

'JT' anotó trece de sus 29 puntos en el cuarto período y fue apoyado por los 19 puntos, siete rebotes y tres asistencias de Jaylen Brown, en una noche en la que seis jugadores de los Celtics acabaron con dobles dígitos. El dominicano Al Horford aportó ocho puntos, seis rebotes y ocho asistencias.

La defensa de los Celtics complicó el trabajo del esloveno Luka Doncic, que anotó 23 puntos, con nueve rebotes, y se quedó en el banquillo en el cuarto período con el encuentro ya sentenciado a favor de los visitantes.

