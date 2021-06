Tavares, Garuba y Causeur acercan al Real Madrid a la final

La exhibición de Walter Tavares y Usman Garuba, el dominio absoluto en el rebote y los triples de Fabien Causeur permitieron al Real Madrid olvidarse de sus problemas de lesiones, y adelantarse en las semifinales de la Liga Endesa a un desangelado Valencia Basket que, aunque lo intentó, pagó caro su mal inicio y fue incapaz de superar a un rival que volvió a contar con el apoyo de su público quince meses después (81-70).



El pívot caboverdiano, con 17 puntos, 11 rebotes, un tapón y 25 de valoración, y su joven compañero de posición (6, 12, 3 y 17) fueron claves para dominar de principio a fin un partido marcado por la abismal diferencia de rebotes (52-33) y en el que también fue clave el acierto del francés Fabien Causeur, autor de 24 puntos y cinco triples.

Salieron en tromba los blancos, con un par de marchas más que su oponente y las ideas mucho más claras, lo que les permitió tomar distancia desde el primer ataque gracias a su dominio bajo aros y a su mayor acierto desde todas las posiciones, con Tavares como estilete en la pintura y Jeffery Taylor haciendo daño desde el perímetro.



Enfrente, al Valencia no le salía nada. Tardó tres minutos y medio en despertar y anotar su primera canasta en juego y se veía desbordado en cada acción, lo que obligó a Jaume Ponsarnau a parar el partido a los cinco minutos y medio para reordenar sus sistemas e introducir tres cambios que evitasen males mayores.



Un parcial de 0-6 a su favor pareció meter en el choque a los levantinos, aunque el Real Madrid seguía mordiendo atrás y anotando a gran ritmo, lo que le permitió cerrar el primer cuarto con once puntos de renta, mejores sensaciones sobre la pista y el debut en ACB del joven canterano Juan Nuñez como aspectos más positivos (25-14, min 10).



A la lucha de Garuba y la buena dirección de Carlos Alocén se sumó el acierto de Causeur, que anotaba todo lo que lanzaba y mantenía la situación bajo control, aunque enfrente Bojan Dubljevic, con ocho puntos consecutivos, apretaba el marcador poco después. El Valencia Basket ofrecía mejores sensaciones que al inicio, pero no le bastaba para contrarrestar la fortaleza de los blancos y el acierto desde el triple de los jugadores blancos (40-26, min 17).



Cada error de los jugadores de Jaume Ponsarnau era castigado por el líder de la fase regular, que seguía con las ideas más claras y varios jugadores en racha de acierto, hasta que, por segunda vez, reaccionaron los taronjas cuando peor lo tenían y con un 0-8 a su favor apretaron el encuentro. Aunque llegaron a perder por 16 puntos, fueron capaces de rehacerse para llevarse el segundo cuarto y minimizar daños al descanso (44-38, min 20).



Nada más reanudarse el partido, un triple frontal de Mike Tobey puso a tiro al Valencia Basket. Fue un espejismo porque de nuevo Garuba y Tavares, inmensos en defensa y determinantes en el rebote ofensivo, volvieron a abrir brecha con su recital bajo aros. El pívot español se multiplicaba en ambos lados de la pista en una nueva exhibición de pundonor que contagió a sus compañeros.



Los taronjas lo intentaban pero no tenían su tarde. Sin rebote ni acierto exterior y sin los puntos de Prepelic y Kalinic, se fueron desinflando con el paso de los minutos. Sus malas decisiones en ataque se tradujeron en sus escasos ocho puntos del tercer cuarto y le penalizaban en exceso porque el Real Madrid seguía a lo suyo y, a base de defensa, fue capaz de llegar a los diez últimos minutos con el choque encarrilado (58-46, min 30).



Nada más empezar el acto definitivo, Rudy Fernández se sumó a la lista de lesionados en el equipo de Pablo Laso y tuvo que retirarse al banquillo, mientras Labeyrie, con una jugada de 3+1, se resistía a ceder el primer punto de la serie. El Real Madrid no se puso nervioso, y siguió tirando de sus jugadores más en forma para mantener la situación controlada.



El partido transcurrió hasta el final en un intrascendente intercambio de golpes que permitió a los hombres de Pablo Laso sellar sin sobresaltos el primer triunfo de unas semifinales que vivirán su segundo capítulo el martes en Valencia. Una nueva victoria blanca les daría el billete para la final, mientras que si el Valencia empata la serie, todo se decidiría el jueves en el WiZink Center.



- FICHA DEL PARTIDO:

81.- Real Madrid (25+19+14+23): Alocén (7), Carroll (8), Taylor (13), Garuba (6) y Tavares (17) -quinteto inicial-, Rudy Fernández (-), Causeur (24), Poirier (2), Nuñez (2), Vukcevic (-) y Tyus (2) .



70.- Valencia Basket (14+24+8+24): Van Rossom (7), Sastre (3), Kalinic (6), Williams (2) y Tobey (8) -cinco titular- Prepelic (4), Labeyrie (11), Dubljevic (10), Hermannsson (11), Pradilla (4), San Emeterio (4) y Vives (-).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Jordi Aliaga y Luis Miguel Castillo. Sin eliminados

Incidencias: Primer partido de las semifinales de la Liga Endesa, al mejor de tres, disputado en un WiZink Center que, casi quince meses después, contó con público en sus gradas, aunque con un aforo reducido a un millar de espectadores por las restricciones por el COVID 19.