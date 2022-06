Sergio Llull, a Florentino Pérez : "Gracias por el regalo en forma de prima que nos vas a hacer"

Sergio Llull, capitán del Real Madrid de baloncesto, se mostró este lunes "contento" por la conquista de la Liga Endesa, la número 36 en la historia del club, y bromeó al agradecer al presidente Florentino Pérez "por el regalo en forma de prima" que hará a la plantilla por ganar el título.



Llull celebró el título de campeones de Liga junto a sus compañeros con una recepción oficial en la sede de la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital.

"Estamos muy contentos y orgullosos de volver a ofrecer un nuevo título a las instituciones. Ha sido un año muy duro, de contratiempos, con lesiones y hasta un infarto. Han pasado muchas cosas y nos hemos sabido sobreponer", dijo Llull.



"Hay que agradecer a la gente que no sale en las cámaras porque sin su trabajo seguramente no estaríamos aquí. Son parte imprescindible de este equipo y de este grupo. Es un orgullo formar parte del Real Madrid y esperemos volver otra vez pronto", declaró Llull, que también tuvo un mensaje en tono de broma para su presidente.



"Gracias por el regalo en forma de prima que nos vas a hacer porque sin tu apoyo esto no sería posible. Hemos hecho un trabajo descomunal y hemos sido un verdadero equipo en el campo con todas las adversidades que hemos tenido", concluyó.