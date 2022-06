El Real Madrid celebra el título de Liga en el Ayuntamiento y la Comunidad

Florentino: "Gracias a Laso por liderar este ciclo que agiganta la leyenda"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, agradeció este lunes al entrenador de baloncesto Pablo Laso por su trabajo al "liderar un ciclo que agiganta la leyenda" de su club, que acaba de ganar la Liga Endesa número 36 de su historia. El máximo dirigente del Real Madrid lideró la comitiva del club que acudió primero a la sede de la Comunidad de Madrid, dónde fueron recibidos por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, y después al ayuntamiento de la capital, dónde estuvieron con el alcalde José Luis Martínez-Almeida.



"Esta Liga está especialmente dedicada a los seguidores del Real Madrid en todo el mundo porque sin ellos estas brillantes páginas de nuestra historia no serían posibles. Esta no es una Liga más. Simboliza lo que es este equipo, la lucha contra adversidad, la perseverancia y un hambre de títulos imparable", dijo Florentino, en su discurso oficial.



"Este equipo ha tenido que sacar fuerzas de donde no había. Cuando todas las dificultades se agruparon este grupo creyó en la forma de afrontarlas porque este escudo representa los sueños de millones de personas, el carácter de determinación que existe y la de convicción que jamás hay que rendirse", apuntó.



"Estos jugadores son una familia y sé que han dado un apoyo a los que no podían estar en la cancha. Esta Liga número 36 es un reflejo importante de lo que son nuestros valores. Este vestuario se ha dejado el alma para conseguir la victoria y dedicarla a los ausentes", comentó.



El presidente del Real Madrid también tuvo unas palabras de cariño hacía Pablo Laso, que estuvo ingresado a causa de un infarto en mitad de las semifinales por el título: "Afortunadamente se ha quedado en un susto y el gesto maravilloso de Sergio Llull de permitirle que levante el título engrandece a este grupo de madridistas. Ese espíritu es un sueño para mi como presidente. Gracias a Pablo Laso por liderar este ciclo que agiganta nuestra leyenda porque con 22 títulos en once temporadas iguala a Lolo Sainz como segundo entrenador con más títulos después de Pedro Ferrándiz", señaló.



"Gracias por haber emocionado a todo el madridismo. Podéis alcanzar cualquier desafío. Lo que vivimos ayer vuelve a ser una alianza mágica que nos hace invencibles. Esta afición es la mejor del mundo y estamos viviendo una época que no hubiéramos imaginado todos los que amamos el Real Madrid", manifestó.



"Ya pensamos en volver aquí la próxima temporada. Siempre queremos más. Así lo marca el rumbo de nuestra historia", declaró Florentino, que también se acordó del rival en la final, el Barcelona, "uno de los mejores equipos de Europa".



"Ganar ante ellos da todavía más valor a este titulo y por eso quiero felicitar a su presidente y a sus jugadores porque con su juego dan crecimiento al baloncesto español", concluyó.