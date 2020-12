Pablo Laso: "No sé si Heurtel va a jugar, es una situación del Barcelona"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, comentó respecto a la situación del base francés del Barcelona Thomas Heurtel, que negocia su salida del club azulgrana y al que el Barça no le permitió regresar con el equipo de Estambul (Turquía), que no sabe "si va a jugar" en el 'Clásico' del domingo.

"No sé si Heurtel va a jugar mañana, es una situación más del Barcelona, pero qué duda cabe que es un jugador que siempre nos ha dado muchos problemas, pero no solo él: (Adam) Hanga, (Niko) Mirotic, (Álex) Abrines, (Kyle) Kuric... Centrar un equipo en un jugador hablaría no muy bien del resto que son de gran nivel", opinó Laso al ser preguntado por la teórica ausencia del base francés, que según algunos medios ya no está entrenando con el Barça.

Preguntado de nuevo por esta situación -el base galo no regresó el martes junto al equipo de Estambul, donde el Barça había jugado con el Anadolu Efes, al intuir la entidad catalana que estaba negociando su salida no al Fenerbahce turco, sino al Real Madrid-, Laso insistió en que se centra en su propio equipo. "No tengo mucha opinión sobre esto, ahora mismo lo único que me preocupa es el partido de mañana. Creo que tengo bastantes problemas en mi equipo como para preocuparme sobre lo que pasa en otro equipo de la NBA o de la Euroliga", señaló el técnico vitoriano.

Laso no cree que la situación de Heurtel vaya a pasar factura al Barça. "Siempre espero una gran respuesta de un gran equipo como el Barcelona, tiene grandísimos jugadores, es un equipo construido en basa a esos jugadores determinantes en sus posiciones. Independientemente de lo que haya pasado en cuanto a resultados, dinámicas, cuando se juega un Real Madrid-Barcelona todo el mundo se centra en jugar lo mejor posible e intentar ganarlo", pronosticó.