Nikola Kalinic, refuerzo de lujo para el Valencia Basket

El Valencia Basket ha anunciado el fichaje del alero internacional serbio Nikola Kalinic (28 años, 2,02 metros), que llega procedente del Fenerbahce turco y firma por una temporada con su nuevo equipo. Kalinic se convierte en el cuarto fichaje veraniego del equipo 'taronja' después de Klemen Prepelic, Martin Hermannsson y Derrick Williams, que también llegó tras cerrar su etapa en el Fenerbahçe.

A lo largo de su carrera, el balcánico ha vestido las camisetas de Spartak Subotica, Novi Sad, Vojvodina Srbijagas, Radnicki, Estrella Roja y 'Fener', donde ha jugado las cinco últimas temporadas y se proclamó campeón de Europa en 2017. Además, Kalinic es un habitual en las convocatorias de la selección serbia, con la que se proclamó subcampeón mundial en 2014 y subcampeón olímpico en 2016.

El Herbalife Gran Canaria ha anunciado este sábado la renovación de contrato del alero nigeriano Stan Okoye, que ha extendido un año su vínculo con el club amarilla.

Okoye llegó al Gran Canaria el pasado verano procedente de Zaragoza tras ser nominado en el mejor quinteto de la Liga Endesa. Pese a que no ha logrado brillar tanto como la temporada anterior, el Herbalife ha renovado su confianza y el africano estará en el nuevo proyecto dirigido por Porfirio Fisac.

El base uruguayo Jayson Granger ha reconocido que ahora mismo "no hay nada claro" con su futuro tras expirar su contrato con el Baskonia y que está "esperando la mejor oportunidad para recuperar esa sensación de jugador" que no pudo tener en los últimos tiempos debido a las lesiones y que, aunque le "gustaría seguir en España", no le cierra la puerta "a nada".