Nick Calathes cambia el Barça por el Fenerbahce; el Monbus Obradoiro ficha Dragan Bender

El base greco-americano Nick Calathes jugará las próximas dos temporadas en el Fenerbahce, según anunció este martes el club turco, después de desvincularse del Barcelona, equipo en el que militó durante las últimas dos campañas. Calathes tenía todavía un año de contrato restante con la entidad catalana, pero club y jugador llegaron a un acuerdo para rescindir el vínculo, según confirmaron a EFE fuentes de la entidad azulgrana.

Welcome to the ???? family @Nick_Calathes15! pic.twitter.com/VUCsRS3Xpq