El Baskonia ficha a Alec Peters; Nick Calathes ya es del Barça; Hermannsson, nuevo jugador del Valencia Basket

El Kirolbet Baskonia anunció este viernes el fichaje del ala-pívot estadounidense Alec Peters, que reforzará el juego interior azulgrana las dos próximas temporadas. Con 25 años y 206 centímetros de altura, el polivalente jugador llegará a Vitoria procedente del Anadolu Efes, líder de la Euroliga hasta la suspensión de la competición por el coronavirus.

El norteamericano, formado en la Universidad Valparaíso de Indiana, debutó en la NBA con los Phoenix Suns en la temporada 2017-18, aunque solo disputó 20 partidos con un promedió de 4,1 puntos. En cambio, en la liga de desarrollo firmó 17,6 puntos por partido en las filas del Northern Arizona Suns.

Llegó a la Euroliga de la mano del CSKA de Moscú, equipo con el que levantó el título de campeón de Europa en la Final Four de Vitoria, precisamente, en la temporada 2018-19.

Ese curso se convirtió en uno de los mejores lanzadores de tres puntos del campeonato con un 43 % de acierto. En la última campaña, el nuevo jugador azulgrana militó en el Anadolu Efes turco donde jugó 27 partidos y alcanzó el 41 % desde la línea de 6,75. Alec Peters se convierte en el segundo fichaje del Baskonia tras el lituano Rokas Giedraitis.

