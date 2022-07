El Baxi Manresa ficha a Jerrick Harding por las dos próximas temporadas

El Baxi Manresa ha anunciado este sábado el fichaje de Jerrick Harding. El jugador americano de 24 años y 1,85 m de altura procede de la ERA Nymburk de la Repúbica Checa, equipo en el que ha estado las últimas dos temporadas. El club catalán define a Harding como un "jugador anotador, con capacidad para el tiro exterior, pero también con habilidad para penetrar".

El estadounidense firma contrato con el equipo del Bages para las próximas dos temporadas. Jerrick Harding (nacido en Wichita, Kansas, Estados Unidos, el 13 de abril de 1998) será jugador del BAXI Manresa en la nueva temporada que empezará dentro deunos días. Se trata de un jugador polivalente, que puede actuar tanto en la posición de base como en la de escolta.

?? Jerrick Harding firma amb el nostre equip per a les properes 2 temporades.

?? Jerrick Harding firma con nuestro equipo para las próximas 2 temporadas.



?? [2021-22] 19p, 3,4r, 2,5ass



?? Welcome to #Manresa, J!