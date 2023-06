Kevin Punter deja tirado al Barcelona y renueva con Partizan; Kuric se marcha al Zenit

Bombazo en el mundo del baloncesto. Kevin Punter la estrella del Partizan de Belgrado, y que tenía todo atado para ser el jugador referente del Barcelona tras la salida de Mirotic, ha rechazado al conjunto azulgrana para seguir en la capital serbia las dos próximas temporadas, tal y como ha hecho oficial este jueves el club balcánico.

"El capitán se queda en blanco y negro. Después de ganar la Liga AdmiralBet ABA, el capitán y MVP de la final del campeonato regional Kevin Punter extendió su contrato con Partizán Mozzart Bet. Punter firmó este jueves un contrato de dos años con el club y dirigirá a los blanquinegros en la nueva temporada", anunció el equipo serbio en un comunicado.

El escolta estadounidense finalmente no llegará al Palau Blaugrana cuando la operación parecía cerrada. Finalmente ha dado marcha atrás y ha decidido aceptar la propuesta del Partizan de Belgrado del que era líder y capítán, aunque ganará bastante menos de los 6 millones de euros por dos temporadas que le ofrecía el Barcelona.

Kevin Punter brilló con el Partizan en la Euroliga donde se convirtió en uno de los mejores anotadores exteriores de la competición con una media de 16,1 puntos (49,1% de acierto en tiros de dos y 44,3% en triples), 2,1 rebotes y 2,5 asistencias. Llegó con su club a cuartos de final donde cayeron ante el Real Madrid, que posteriormente se coronó campeón del torneo.

El escolta estadounidense Kyle Kuric pondrá fin a su etapa como jugador del Barça para jugar las próximas dos temporadas en el Zenit San Petersburgo, según confirmó este jueves el conjunto ruso, en el que ya estuvo el tirador. "El Zenit se complace en dar la bienvenida de nuevo al equipo a Kyle Kuric, un jugador muy conocido entre nuestros aficionados. El escolta estadounidense ha firmado un contrato por dos temporadas", señaló el Zenit en sus redes sociales.

?? Basketball club Zenit is happy to welcome Kyle Kuric back to the team, a player well-known to our fans.



The American guard has signed a two-season contract ???



Welcome back, @KingKK_14 ?? pic.twitter.com/BJ9WuYADkt