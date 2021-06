Kalinic lidera al Valencia Basket a semifinales, y se jugará con el Real Madrid el pase a la final

El Valencia Basket gestionó mejor la energía que el TD Systems Baskonia en el tercer y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Liga Endesa, que empezó a las 22 horas con el arranque de la nueva ‘hora valle’ de consumo energético y en el que impulsado por Nikola Kalinic dominó todo el partido y acabó por doblegar a un rival que con una rotación mucho más corta llegó muy cansado al final y lo pagó (78-73).

Arrancó el Valencia más intenso que los dos primeros encuentros (no muy difícil especialmente si la comparación era con el segundo) y esa energía unida al cierre del rebote defensivo y al buen trabajo del serbio Kalinic y Mike Tobey en el aro vasco le dieron la iniciativa en las sensaciones y el marcador.



El Baskonia se tuvo que refugiar en los triples de Achille Polonara para no desengancharse y, aunque le costó hacerlo, los puntos del italiano y el empuje de los que salieron del banquillo, especialmente de Goran Dragic, le permitieron estrechar el marcador.



Pero Bojan Dubljevic y Louis Labeyrie dieron continuidad a la superioridad valenciana bajo el aro y la ventaja local acabó por irse a los diez puntos, lo que obligó a Dusko Ivanovic a pedir un tiempo muerto al no encontrar la manera de mantener cierta fluidez en la anotación (34-24, m.15).



El técnico montenegrino reforzó, aún más, el perfil físico de su equipo al juntar a Tonye Jekiri, Polonara y Alec Peters pero un pico de inspiración de Joan Sastre permitió al Valencia llegar al descanso con su ventaja casi intacta (43-34, m.20).



El choque se reanudó con un intenso intercambio de canastas en el que el Baskonia llevó la iniciativa pero el Valencia, dirigido con tino por Sam Van Rossom, supo contestar y dejar en nada el esfuerzo rival.



Pero un triple de Peters sobre la bocina del cambio al último cuarto dio aire al equipo vasco (59-53, m.30). El golpe psicológico dejó dudas en el Valencia que perdió el paso en el arranque del último parcial y encadenó varias pérdidas que acabaron de estrechar el marcador de cara al final.



El desgaste, no obstante, pasó factura a Henry (que jugó 31 de los primeros 34 minutos) y sus errores en el tiro permitieron al Valencia volver a engordar algo el colchón pese a los intentos de Peters por evitarlo.



Pese a tener la iniciativa de su lado (73-65, m.37), el Valencia no pudo impedir que entre Pollonara y Henry pusieran al Baskonia en disposición de ganar, pero Giedraitis falló el triple, el base estadounidense siguió sin poder dirigir con claridad y una canasta final de Kalinic acabó por inclinar del lado local un choque en el que el serbio fue despedido al grito de MVP. El Valencia Basket será el rival del Real Madrid en semifinales.

Ficha del partido

78.- Valencia Basket (23+20+16+19): Van Rossom (9), Sastre (6), Kalinic (18), Williams (2), Tobey (13) -cinco titular- Prepelic (5), Labeyrie (12), Dubljevic (9), Hermannsson (2) y Vives (2).



73.- TD Systems Baskonia (19+15+19+20): Henry (9), Giedraitis (10), Sedekerkis (4), Polonara (15), Jekiri (4) -cinco titular- Massenat (-), Colom (-), Fall (3), Dragic (16) y Peters (12).



Árbitros: Pérez, Peruga y Sánchez Sixto. Sin eliminados.



Incidencias: primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa disputado en un pabellón de la Fuente de San Luis con un aforo reducido a 1.000 espectadores por las restricciones por el COVID 19 que se completó. Antes del inicio del choque se guardó un minuto de silencio en memoria de Jorge Bauset, exconsejero del club y uno de sus socios fundadores.