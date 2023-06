Jasikevicius, sobre los insultos a Nnaji: "Se habla de Vinicius, ahora hablamos nosotros"

Tras lograr el título de la Liga Endesa al ganar el tercer partido de la final al Real Madrid, Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça, alabó el trabajo de sus jugadores, que han logrado poner el práctica "el mejor juego de la temporada", aunque lamentó los insultos racistas que recibió su jugador James Nnaji a la entrada del pabellón, algo que centró su rueda de prensa posterior al choque y que consideró un hecho "grave".





"Es una cosa lamentable, no puede ser, lo escucho mucho hablando de Vinicius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa, porque esto tiene que parar ya".



"Esto no va con los valores del Real Madrid y con sus seguidores y tenemos que estar muy enfadados. Esto no puede ser, me da igual que sea un jugador del Real Madrid o del Barça o de otro equipo, no puede ser, hay que controlar esto y pelear contra esto y lo vamos a hacer porque más importante que el título es esto"



"James es un chico estupendo y queremos que se pare esto y se deje de hablar de esto", añadió.