Hanga ficha por el Real Madrid tras cuatro temporadas en el Barça; Marc García ficha por el San Pablo Burgos

El alero húngaro Adam Hanga ha cambiado el blaugrana por el blanco tras confirmar un acuerdo con el Real Madrid para las dos próximas temporadas, según informó el club merengue, que califica a su flamante fichaje como un jugador "con experiencia y polivalente".

Hanga -que juega en España desde 2012- llega al Real Madrid tras cuatro temporadas en el Barça y una anterior en el Baskonia, paso previo por Manresa, el club que le trae al basket nacional. El Madrid será su cuarto equipo en la Liga Endesa, donde promedió un 50,7% de acierto en triples la última temporada.







"El nuevo refuerzo madridista es ante todo un jugador de equipo. Capaz de anotar, rebotear, asistir y robar balones, Hanga lleva una década rindiendo al máximo nivel y mostrando una enorme regularidad. En la ACB promedia 8,6 puntos, 3,6 rebotes, 2 asistencias, 1,2 recuperaciones y 10,5 de valoración", apuntó el Real Madrid tras anunciar el fichaje.



El Río Breogán y Mo Soluade separan sus caminos tras el ascenso a la Liga Endesa, según ha comunicado este viernes el club lucense en sus redes sociales.





Soluade non continuará no Breo. Club e xogador chegaron un acordo de desvinculación. Desexamos a Mo Soluade, un dos artífices dos éxitos celestes da tempada, o mellor no futuro profesional e persoal. A súa calidade e compromiso seguro que irán acompañados de éxitos. Grazas Mo! pic.twitter.com/9ozZSiTK5P