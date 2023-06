Kyle Guy fulmina al Real Madrid

Real Madrid, 83 - Joventut Badalona, 93

El Joventut ganó el primer partido del playoff de semifinales, 83-93, cambió de signo el factor cancha de la eliminatoria y dio un serio aviso a un Real Madrid con un Kyle Guy que pasó inadvertido en la primera mitad pero que acabó el partido con 8 de 13 triples anotados y 30 puntos en su haber.



Los dos equipos salieron sabiendo que será una serie larga y que había que dosificar esfuerzos, aunque el Madrid salió con más tino tras un triple de Dzanan Musa y un dos más uno de Guerschon Yabusele, 6-0 en 80 segundos.



Este arranque le permitió al campeón de Europa dominar en el marcador, aunque sin acabar de explotar definitivamente por la falta de acierto en el lanzamiento triple, 2 de 8 al final de los primeros diez minutos.



En el Joventut, neutralizado Kyle Guy por la defensa de Adam Hanga, Ante Tomic y Joel Parra llevaron las riendas de la anotación y el juego en los verdinegros.



La Penya se acercó en el marcador hasta un 17-16 (min.8.30) pero el Madrid logró cerrar el cuarto con 22-18.



En el segundo acto y con Tavares en el banquillo, el Joventut congestionó la zona en defensa estrechando las ventajas locales hasta el punto de que en el minuto 16 alcanzó una primera y efímera ventaja, 31-32.



El Madrid, sin ideas y sin acierto llegó a los últimos segundos del cuarto con empate a 39 en el marcador. una falta en ataque de Sergio Llull y un triple in extremis de Guy, en su primera acción brillante, dieron ventaja al Joventut al descanso, 39-42.



Un 3 de 17 en triples del Madrid por 6 de 10 del Joventut, también explica la situación de los primeros veinte minutos en los que Hanga brilló en ataque y en defensa y en los que no aparecieron Musa y Mario Hezonja, con un Walter Tavares discreto.



Una racha de Pep Busquets, el buen hacer de Andrés Feliz y el saber estar de Ante Tomic, fue lo mejor de un Joventut dispuesto a no perderle la cara al partido en ninguna circunstancia.



En la reanudación, Guy y tres triples casi imposibles, el segundo de ellos con adicional, lanzaron a la Penya hasta el 44-52 (m.24).







El Madrid estaba en sus momentos más bajos y los verdinegros lo aprovecharon con un triple de Tomic y una contra de Parra para poner el marcador en la máxima diferencia 47-59 (m.26).



Chus Mateo volvió a recurrir a la vieja fórmula con los dos Sergios en pista, Llull y Rodríguez, para intentar activar el ritmo del partido y para servir balones a Tavares, pero Guy estaba infalible y cada triple que lanzaba era una puñalada en la espalda del rival.



A falta de poco más de un minuto para el final del tercer cuarto el Madrid había reducido la desventaja a menos de la mitad, 59-64. Para llegar a la conclusión con un más ajustado 64-67, pese a la exuberancia triplista de Guy, con 4 de 6 en este periodo.



El Madrid, con Musa a los mandos de la anotación, redujo la ventaja verdinegra al mínimo en el primer minuto del cuarto definitivo, 68-69. aunque no fue hasta dos minutos y medio más tarde cuando llegó el empate a 73, con otra canasta del jugador bosnio.



Otro triple de Guy y un aro pasado de Feliz, 73-78 (m.35), devolvieron al Joventut el mando del partido ante un Real Madrid de más quiero que puedo.



Las pocas ideas y el menos acierto local, unido al gran manejo de los minutos finales de Feliz, permitieron al Joventut apuntarse la primera victoria, 83-93, cambiar de signo el factor campo de la serie y dar un más que serio aviso al Real Madrid.





FICHA DEL PARTIDO

83 - Real Madrid (22+17+25+19): William-Goss (2), Hanga (11), Tavares (18), Yabusele (9) y Musa (18) -cinco inicial-, Causeur (0), Randolph (4), Rudy Fernández (5), Hezonja (6), Sergio Rodríguez (5) y Llull (5).



93 - Joventut (18+24+25+26): Guy (30), Brodzianski (2), Vives (5), Parra (11) y Tomic (18) -cinco inicial-, Busquets (8), Ellenson (3), Ventura (0), Feliz (16) y Birgander (0).



Árbitros: Antonio Conde, Emilio Pérez y Vicente Martínez. Andrés Feliz fue eliminado por cinco personales (min.37).



Incidencias: Partido correspondiente al primero del playoff de semifinales de la Liga Endesa entre Real Madrid y Joventut disputado en el Palacio de Los Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 8.672 espectadores. Antes del inicio Emiliano Rodríguez, Presidente de honor de la sección, entregó a Guerschon Yabusele el trofeo acreditativo como MVP del mes de mayo de la Liga Endesa.