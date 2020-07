Alocén se incorpora al Real Madrid: "He llegado en el mejor momento"

Un año después de oficializarse su fichaje por el Real Madrid, Carlos Alocén se reincorpora a la disciplina del conjunto blanco para ponerse a las órdenes de Pablo Laso. Llega a su nuevo club tras ser premiado como Mejor jugador joven de la ACB por segundo año consecutivo -antes que él, este premio fue conquistado por Luka Doncic en dos ocasiones-, siendo pieza clave en el Casademunt Zaragoza, donde la última temporada jugó como cedido.

"Estoy muy contento de pertenecer al Real Madrid y ojalá vaya bien esta nueva etapa. El reto que me pongo es ir poco a poco. Este club siempre aspira a todo y lo que quiero es aportar mi granito de arena para que siga siendo así, ganando títulos como hasta ahora", apuntó título en declaraciones a Realmadrid TV.

El joven jugador de 19 años reconoció que afronta "un cambio muy grande". "Llevaba toda mi vida viviendo en Zaragoza, pero ya tenía ganas de poder venir a Madrid. Tengo muchas ganas de vivir esta nueva etapa. Desde el primer momento que llegas aquí y ves las instalaciones te das cuenta de que es uno de los clubes más grandes, si no el más grande. El nivel que hay es muy grande y estoy feliz de representar esta camiseta", reiteró.

En cuando a sus características, destacó que es "un base al que le gusta correr, hacer partícipe del juego a todo el equipo" y que el estilo de su nuevo equipo le "puede venir bien". "Me gusta pasarlo bien en la cancha, asistir a mis compañeros y que se sientan parte del juego, penetrar hacia el aro, estoy mejorando mi tiro de tres. Esas cosas son con las que más disfruto y al Madrid como equipo también le va ese estilo", analizó, seguro de que le puede "ayudar mucho" que Pablo Laso también fuera base durante su época como jugador.

"Creo que es el momento adecuado tras dos buenas temporadas en Zaragoza. He ido aprendiendo, formándome y las cosas han ido muy bien, tanto individualmente como en el equipo. Creo que he llegado en el mejor momento y eso da más ganas e ilusión para afrontar esta nueva etapa con una sonrisa. Ojalá podamos conseguir muchas cosas juntos", deseó.

Además, el aragonés reveló cómo se enteró del interés del Real Madrid por su fichaje. "En una comida con mis padres me lo dijo mi representante. Me quedé un poco en 'shock', estuve un rato sin decir nada y sin hablar. Se pasan muchas cosas por la cabeza, pero lo primero que te viene es ilusión. Que un equipo como el Real Madrid se interese por ti, y de esa manera, te pone muy contento. Estuve un rato asimilándolo, me costó", rememoró.

Carta de despedida a la afición del Casademont Zaragoza

El jugador se despidió la que había sido su casa durante todo este tiempo con una emotiva carta abierta en la que ha dado agradecimientos a compañeros, técnicos, afición y trabajadores del club, con mención especial para Porfirio Fisac por darle "el empujón que necesitaba" en su carrera. Alocén, natural de Zaragoza, llegó a la cantera del club maño con 11 años y las dos últimas temporadas ha jugado en el primer equipo.

"Se me hace imposible agradeceros todo lo que habéis hecho por mí en una carta. Me he sentido querido, apoyado y protegido en los peores momentos. Y todo eso es gracias a vosotros. Es complicado expresar el sentimiento de un chaval jugando delante de 10.000 personas que te aplauden, que se levantan y se dejan todo en la grada para que tú también lo hagas en la pista. Es sencillamente imposible agradeceros todo lo que nos habéis dado como equipo y a mí personalmente", agradeció el base en su carta de despedida.

Alocén quiso destacar la labor de su entrenador. "Quiero mencionar especialmente a Porfi por darme ese empujón que necesitaba, por exigirme cada día y por no dejar que me conformara. Siempre diré que mi carrera como jugador profesional empezó con el mejor entrenador posible", agradeció al técnico, que acaba de fichar por el Herbalife Gran Canaria.

"Por eso nunca me despediré del todo de vosotros, al igual que nunca lo haré de mi ciudad, de Zaragoza. Porque nunca podré despedirme de mis raíces, de donde yo soy y donde he crecido y madurado a lo largo de mi vida. Zaragoza me lo ha dado todo y vosotros también. Siempre estaré eternamente agradecido por la suerte que he tenido de ser de donde soy y de empezar mi carrera donde la he empezado. Por eso nunca me cansaré de decir: 'GRACIAS, ZARAGOZA'", finalizó.