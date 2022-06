El Barcelona, a una victoria de la final

El Barça recuperó la ventaja (2-1) en las semifinales de la Liga Endesa al ganar (77-83) al Joventut en Badalona y dispondrá ahora de dos ocasiones para plantarse en la final, donde ya espera el Real Madrid. El equipo de Jasikevicius entendió la trascendencia del partido y la necesidad de dar un golpe en la mesa ante un rival crecido que contó con 10.000 aficionados en las gradas dándoles apoyo, pero que no fue capaz en todo el partido de ir por delante en el marcador. Nikola Mirotic, con 18 puntos, fue el más acertado en ataque del Barça mientras que Nick Calathes fue el que sentenció el partido con un triple a 39 segundos del final (74-80) después de que la Penya se pusiera a tres (74-77) después de una canasta de Tomic, máximo anotado del choque con 21 puntos.



El Barça no se reservó nada en un cinco inicial con Brandon Davies, que dominó en la pintura ante Simon Birgander, y Hayes-Davis para anular a Joel Parra. Higgins reapareció para ser su máximo anotador en el primer tiempo con ocho puntos.



Los azulgranas pusieron mucha intensidad y acierto desde el salto inicial para ponerse con un 2-9 en cuatro minutos. Entró Tomic en la pista pero la diámica del partido no cambió y el Barça llegó a los diez puntos tras un triple de Laprovittola (9-19, min. 9).



El Barça jugó un gran primer cuarto con un 9 de 12 en tiros de dos y 11 rebotes -tres en ataque- mientras que la Penya no consiguió igualar la intensidad de su rival, siempre fue a remolque y anotó con cuentagotas ante un rival claramente superior.



Tomic y Ribas salieron al rescate en el inicio del segundo cuarto y dos tiros de Parra -los únicos puntos que sumó en la primera parte- pusieron a los de Badalona a un punto (29-30, min. 15) en los mejores momentos del primer tiempo de los locales.



La reacción azulgrana fue rápida y contundente. El primer triple de Kuric en los play off y otros dos de Mirotic pararon en seco la reacción verdinegra (31-39, min. 17).



La Penya se atascó en ataque y estuvo mal en las transiciones defensivas y en el rebote bajo su aro. Solo Tomic aguantó el tipo para irse hasta los once puntos, aunque eso no evitó que el Barça se fuera al descanso diez arriba tras una canasta final de Higgins (36-46).



El marcador se apretó en los primeros minutos del tercer período (45-48, min. 24) con el acierto de Tomic y sobre todo Willis. La tercera falta de Brandon Davies se notó en el juego azulgrana que no seleccionaba bien los triples ante su pérdida de superioridad bajo los tableros.



Aún así, el Barça nunca perdió el control del marcador con Mirotic y Laprovittola anotando canastas de las que duelen al rival. Willis prolongó su estado de gracia en ataque para mantener a la Penya en los cuatro puntos de diferencia (53-57, min. 29).



Un intercambio de triples de Laprovittola y Bassas dejó el partido abierto (56-61) de cara a un último cuarto en el que el Barça cogió de nuevo diez puntos de ventaja (56-66, min. 32) antes de quedarse de golpe sin Davies y Sanli por tener ambos cuatro faltas personales.



Esto provocó que el Barça no acabara de romper el partido y que el Joventut, de la mano de Vives y Willis, se agarrara al mismo como a un clavo ardiendo (65-70. min. 35).



Nikola Mirotic y Nick Calathes acabaron haciendo claudicar al Joventut, que se mostró muy impreciso cuando tuvo opciones de ir a un final apretado con el 72-77 a dos minutos del final tras dos tiros libres de Feliz.



El carrusel de errores en ambos lados en los minutos finales acabó favoreciendo al Barça que acabó resolviendo con un triple de Calathes ante un Joventut que intentará forzar el viernes el quinto partido.



FICHA DEL PARTIDO:



77 - Joventut Badalona (14+22+20+21): Feliz (2), Ribas (10), Parra (4), Willis (17), Birgander (2) -equipo inicial-, Busquets (-), Ventura (-), Vives (13), Bassas (8) y Tomic (21).



83 - Barça (23+23+15+22): Calathes (5), Higgins (13), Hayes-Davis (9), Mirotic (18), Davies (9) -equipo inicial-, Sanli (4), Martínez (3), Smits (4), Laprovittola (10), Abrines (-) y Kuric (8).



Árbitros: Pérez Pérez, Caballero y Serrano. Eliminaron por cinco faltas personales a Sanli (min. 35)



Incidencias: tercer partido del play off semifinal de la Liga Endesa disputado en el Palau Olímpic de Badalona ante 10.323 espectadores.