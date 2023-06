Así fueron los lamentables insultos a Nnaji en la llegada del Barcelona al Wizink Center: "Negro de m..."

El deporte español volvió a sufrir este martes un lamentable episodio de racismo. Fue en la previa del tercer partido de la final de la Liga Endesa que disputaron en el Wizink Center el Real Madrid y el Barcelona y en el que los azulgranas se coronaron campeones.

Cuando el autobús del conjunto catalán hizo su llegada al recinto en el que se iba a disputar el encuentro, fue recibido con gritos e insultos por varios aficionados del Real Madrid en unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y se han convertido en virales. Y es que entre la multitud, en un vídeo grabado por el periodista Ernest Macià de Catalunya Radio, se pueden oir también unos lamentables insultos racistas al pivot James Nnaji.

Jasikevicius, sobre los insultos a Nnaji: "Se habla de Vinicius, ahora hablamos nosotros" El técnico del Barcelona de baloncesto condenó los insultos racistas hacia Nnaji cuando el autobús del equipo culé llegó al WiZink Center, minutos antes del inicio de partido. 21 jun 2023 - 00:36

"Negro de mierda, hijo de puta", se escucha con claridad en el vídeo a un aficionado blanco. Una vergonzosa actitud que Jasikevicius condenó en rueda de prensa: "Es una cosa lamentable, no puede ser. Escucho mucho hablar sobre Vinícius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa aquí. Esto tiene que parar ya", fue tajante.

"Esto no va con lo que decís aquí de los valores del Real Madrid y los valores de sus seguidores. Ya sé que mañana va a salir esto, pero es que no puede ser. Me da igual que sea a un jugador del Real Madrid, del FC Barcelona o de cualquier otro equipo. Esto no puede ser, hay que controlar esto, hay que pelear contra esto y vamos a pelear contra esto. Lo más importante no es el título, es esto", reiteró.

"No he hablado con James de esto. No sé cómo está, sinceramente. Es una cosa muy grave en este mundo, sobre todo que cuando le pasa a tu gente es algo más sensible. Esto es grave, queremos mucho a James, es un chico estupendo y queremos parar esto y que se hable de ello", concluyó el entrenador blaugrana en sala de prensa.