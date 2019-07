Abrines: "Llego con muchas más ganas de las que tuve en los últimos 9 años"

El internacional español Álex Abrines, que este lunes será presentado como nuevo jugador del Barça, aseguró que llega al conjunto azulgrana "con muchas más ganas" de las que ha tenido "en los últimos nueve años".

"Físicamente estamos en verano, pero todavía queda un mes y cada vez me encuentro mejor y, psicológicamente estoy muy bien, con muchas ganas. Con muchas más ganas de las que tuve en los últimos nueve años", aseguró el escolta balear.

Abrines jugará en el equipo catalán las dos próximas temporadas -más una tercera opcional- después de que hace unos meses rescindiera su contrato con el Oklahoma City Thunder.

El mallorquín reconoció haber tenido problemas psicológicos y haber perdido la ilusión por jugar al baloncesto, que confía en recuperar volviendo a la Liga Endesa.

"Quiero volver bien y volver a disfrutar del baloncesto, y ganando partidos y títulos será más fácil", declaró a los medios del club azulgrana.

Después de tres temporadas en la NBA, Abrines regresa al Barça con la intención del volver a reencontrarse en al pista: "Aquí siempre he estado como en casa y me han hecho sentir que me quieren. Lo que más he echado de menos en estos tres años es jugar ante el público del Palau, que cuando está lleno, es increíble".

Abrines llega para completar un proyecto campeón con el que el Barça confía en volver a ganar la Euroliga y este domingo se deshizo en elogios hacia el del ala-pívot Nikola Mirotic, con el que comparte agente, y que está destinado a ser el nuevo jugador franquicia del conjunto azulgrana.

"(Mirotic) como persona es muy buena y como jugador es un referente en España, y en la NBA ha jugado muy bien y muchos minutos. Será una pieza clave en el Barça", subrayó.