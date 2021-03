El Barça se deshace de Unicaja con autoridad

BARCELONA, 79 - UNICAJA, 55

Los dos equipos se volvían a ver las caras un mes después de su apasionante cuarto de final en la Copa del Rey, decidido a favor de los de Sarunas Jasikevicius, que en esta ocasión no pasaron tantos apuros en un duelo que dominaron en el marcador desde el salto inicial. De hecho, los de Fotis Katsikaris nunca fueron por delante en el electrónico y pese a sus continuos esfuerzos no pudieron levantar la desventaja que arrastraron tras el primer parcial (23-13).



Pese a ello, los visitantes, con bajas importantes como la de Darío Brizuela, no se dejaron llevar y se agarraron a la pista para volver a meterse dentro del partido.



El Barça mantenía su dominio gracias a sus arreones cuando se acercaba su rival, que lo intentó por última vez en los compases finales del tercer cuarto. Ahí, se puso con un amenazante 51-50, pero eso activó definitivamente a los blaugranas que firmaron un parcial de 19-1 desde ese momento y que sólo permitieron cinco puntos más para finiquitar la contienda y ponerse 21-3, a dos triunfos del Real Madrid.



El Barça volvió a ofrecer un buen juego coral, donde sobresalió Brandon Davies en la anotación (15 puntos), mientras que en el Unicaja destacó Yannick Nzosa, con siete puntos, ocho rebotes y dos tapones.









FICHA DEL PARTIDO



79. Barça (23+17+20+19): Westermann (5), Bolmaro (7), Abrines (5), Oriola (7), Mirotic (12) -equipo inicial-, Davies (15), Smits (10), Higgins (4), Claver (-), Calathes (2), Martínez (4) y Kuric (8).

55. Unicaja (13+19+19+4): Díaz (2), Fernández (7), Waczynski (9), Thompson (11), Thomas (5) -equipo inicial-, Alonso (6), Abromaitis (1), Mekel (2), Nzosa (7), Bouteille (5), Sánchez (-) y Guerrero (-).

Árbitros: Calatrava, Padrós y Lucas. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa disputado sin público en el Palau Blaugrana de Barcelona. E