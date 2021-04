El Zenit se medirá al Barça tras vencer a Panathinaikos y deja al Valencia fuera de la Euroliga

El triunfo que logró este lunes el Zenit San Petersburgo ante el Panathinaikos (112-83) clasificó al equipo de Xavi Pascual para los cuartos de final de la Euroliga, en los que se medirá al Barcelona, pero supuso también la eliminación del torneo del Valencia Basket, que además se queda sin plaza para la próxima edición de la competición.

Con la victoria lograda ante el conjunto griego, que no se jugaba nada en este duelo aplazado de la sexta jornada, el Zenit alcanzó las veinte victorias, una más que las que acumuló el conjunto de Jaume Ponsarnau tras ganar al TD Systems Baskonia en la última jornada de la fase regular el pasado jueves.

En el caso de que el Zenit hubiera perdido, el Valencia le habría adelantado y se habría hecho con la última posición que da derecho a disputar los playoffs. Al quedar octavo, se enfrentará en cuartos de final al Barça por haber quedado primero el equipo catalán en la fase regular.

Pero además de caer eliminado el Valencia, que se ha quedado a una victoria del sexto clasificado, tiene otro ‘castigo’ pues al haber accedido al torneo desde la Eurocopa se habría ganado una plaza para la próxima edición si hubiera quedado entre los ocho mejores y por delante del Alba Berlín.

El equipo alemán fue finalmente cuarto por la cola pero ha recibido una invitación de la organización para las próximas dos ediciones del torneo. Eso invitación es ahora la única manera que tendría el Valencia de volver a jugar la máxima competición del baloncesto europeo el próximo curso.

