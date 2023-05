El Barcelona se clasifica para la Final Four por la vía rápida

El Barça disputará la Final a Cuatro de la Euroliga por tercer año consecutivo, pleno desde la llegada de Sarunas Jasikevicius al banquillo, tras superar este miércoles al Zalgiris (66-77) en el tercer partido de la serie. Ni las más de 15.000 gargantas que rugían en el Zalgirio Arena, que precisamente acogerá la Final a Cuatro, ni la tenacidad del cuadro lituano perturbaron a un equipo español que, pese a tener algún altibajo, exhibió fortaleza mental, compromiso defensivo y variedad de recursos en ataque para sellar el pase.



Vesely (14 puntos), Satoransky (14), Tobey (13) y Abrines (9), entre otros, contribuyeron en distintos momentos del partido a la coral victoria del equipo azulgrana, que llega al momento decisivo del curso en su punto álgido, quizás el mejor en la era 'Saras'.



De inicio, el Barça apeló al factor Vesely, que tan bien rindió en el segundo partido con 26 puntos, y el checo construyó con seis tantos la primera ventaja azulgrana desde la pintura (3-8, min.6). Un triple de Jokubaitis y otra canasta de Sanli estiraron la renta a dobles dígitos (3-13, min.8). El cuadro catalán había cerrado el camino del Zalgiris al aro y el equipo lituano, nervioso con la pelota, ganó confianza gracias a la defensa. Los barcelonistas, bloqueados, redundaron en la precipitación y terminaron el cuarto (10-13) con ocho pérdidas.



La agresividad de Dimsa en contraataques y penetraciones, junto con la presencia interior de Birutis, dio la primera ventaja de la tarde al equipo lituano (24-19, min.16) para alegría del ruidoso Zalgirio Arena. El Barça no perdió la cabeza. Primero limitó las pérdidas -dos en el segundo cuarto- y eso frenó también al Zalgiris, desacertado en el perímetro, espeso en el ataque posicional ante el esfuerzo defensivo azulgrana. El problema era la ofensiva, sin ritmo ni ideas. Hasta Vesely erraba tiros que habitualmente son un seguro. La solución llegó desde el perímetro, con dos triples de Mirotic y Abrines que pusieron por delante al Barça al descanso (26-29).



Pese a sus problemas en el rebote, el equipo catalán abrió brecha tras el receso gracias al acierto exterior de Satoransky, flotado por la defensa local, y los tiros libres, pues el Zalgiris entró pronto en bonus (32-41, min.24). El duelo ganó en velocidad y anotación. Taylor tomó el mando en los verdes, pero no pudo seguir el ritmo de un Barça coralmente inspirado. Un triple de Abrines y, sobre todo, otros tres seguidos de Tobey amenazaron con romper el partido (45-61, min.29)



Pero el Zalgiris no había dicho la última palabra. Un triple de Lekavicius sobre la bocina espoleó un parcial de 10-0 y reactivó al público (55-61, min.34). Tras el tiempo muerto de 'Saras', llegó la réplica con dos canastas de Vesely y un triple de Abrines para silenciar el pabellón (55-68, min.35), cambiar la tendencia y asegurar el pase por la vía rápida a la Final a Cuatro (66-77).



FICHA DEL PARTIDO



66. Zalgiris Kaunas (10+16+22+18): Taylor (6), Brazdeikis (7), Ulanovas (13), Butkevicius (6), Smits (-) -equipo inicial-, Polonara (2), Dimsa (8), Hayes (4), Lekavicius (8) y Birutis (12).



77. Barça (13+16+32+16): Satoransky (14), Laprovittola (3), Abrines (9), Mirotic (9), Vesely (14) -equipo inicial-, Jokubaitis (11), Kalinic (2), Sanli (2), Kuric (-), Tobey (13) y Martínez (-).



Árbitros: Damir Javor (ESL), Tomislav Hordov (CRO) y Uros Nikolic (SER). Sin eliminados.



Incidencias: tercer partido de los cuartos de final de la Euroliga disputado en el Zalgirio Arena de Kaunas (Lituania) ante unos 15.000 espectadores.