El Valencia Basket se queda sin final en la Eurocup, tras perder ante la Virtus

La constelación de estrellas del Virtus de Bolonia que forman Milos Teodosic, Daniel Hackett, Marco Belinelli y Toko Shengelia guió este miércoles al conjunto de Sergio Scariolo al triunfo en la Fonteta en la semifinal de la Eurocopa ante un Valencia Basket al que le faltó defensa en la primera mitad y ataque en la segunda para llevarse el triunfo y que se queda sin luchar por el título de la competición y por la plaza de Euroliga que incluye.



El equipo italiano salió con buena parte de su artillería y marcó el ritmo en el arranque con ataques pacientes de la mano de Teodosic y Hackett y cargando bien el rebote de ataque. La serenidad de Xabi López-Arostegui, el trabajo de Víctor Claver y la energía del cubano Jasiel Rivero permitió al Valencia aguantar el envite y con un triple del vasco se puso por delante por primera vez pasado el ecuador del primer cuarto (14-11, m.6).



Scariolo echó mano de Belinelli y de un motivado y clarividente Shengelia para no descolgarse y el efecto fue inmediato con un parcial de 3-16 que le permitió abrir brecha y desconcertó a los locales. Otra vez les tocó ir a remolque pero el partido estaba muy rápido para Bojan Dubljevic y los puntos de Nenad Dimitrijevic no bastaron para frenar la sangría (29-41, m.16).



Incapaz de frenar la rapidez del equipo italiano en ataque, el Valencia perdió el sitio. Una técnica por protestar a Joan Peñarroya no mejoró ese clima, la distancia creció y sólo las visitas a la línea de tiros libres permitieron a los locales reducir los daños (38-50, m.20).



El paso por el vestuario dio nuevas ideas al Valencia, que elaboró más su juego y supo alimentar a Rivero. Sus canastas le dieron calma y con el empuje de una Fonteta entregada aumentó mucho su intensidad e inteligencia defensiva ehizo dudar a su rival. Los puntos de López Arostegui le permitieron ponerse a cinco puntos pero le faltaron otros jugadores en ataque para bajar de ahí (57-62, m.30).



Frenado en ataque, el conjunto italiano, apoyado en la grada por cerca de cuatrocientos seguidores, se aguantó gracias a su defensa. Cuando las fuerzas parecían fallarle, un par de acciones ofensivas de Belinelli y de Hackett le dieron aire y restaron confianza al Valencia (63-74, m.35).



Trató Peñarroya de poner en marcha un último intento de reacción pero, sin puntería desde fuera, Rivero y López-Arostegui seguían como únicas referencias y fue muy poco para complicarle al Virtus el pase a una final en la que se medirá al Frutti Extra Bursaspor turco.

FICHA DEL PARTIDO

73.- Valencia Basket (19+19+19+16): Hermannson (5), López-Arostegui (16), Claver (3), Rivero (17), Tobey (4) -cinco titular- Dimitrijevic (6), Puerto (-), Pradilla (-), Van Rossom (9), Dubljevic (2) y Labeyrie (11).



83.- Virtus Bolonia (27+23+12+21): Hackett (8), Teodosic (12), Weems (8), Hervey (4), Jaiteh (6) -cinco titular- Cordinier (6), Belinelli (14), Pajola (-), Shengelia (15) y Sampson (10).



Árbitros: Javor (ESL), Vilius (LIT) y Nolik (SER). Eliminaron por faltas al visitante Jaiteh (m.38) y al local Rivero (m.40).



Incidencias: partido de semifinales de la Eurocopa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante unos 7.500 espectadores.