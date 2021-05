Tavares se une Mirotic, Lucic, Micic y Pangos y completa el quinteto ideal de la Euroliga

Walter 'Edy' Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid, ha sido elegido como integrante del primer equipo de la competición en la presente temporada.



El pívot repitió galardón como mejor defensor de la Euroliga y ahora es reconocido como miembro del primer equipo, tras liderar la clasificación de tapones, con 1,8 por partido, y ser el segundo reboteador con 8,0 por partido, además de acabar quinto en el índice de rendimiento con 18.1 por juego. Tavares fue elegido jugador de la semana (MVP) en dos ocasiones y en la temporada 2018-19 fue elegido en el segundo equipo de la Euroliga.

.@waltertavares22 has been selected to the 2020-21 All-EuroLeague First Team



The @RMBaloncesto center repeated as the EuroLeague Best Defender whilst also being very impressive on the offensive front!