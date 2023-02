El Real Madrid cura las heridas de la Copa pasando por encima del Zalgiris

El Real Madrid consiguió una contundente y sanadora victoria ante el Zalgiris por 96-69, con la que hacer "borrón y cuenta nueva", en palabras de su entrenador Chus Mateo tras el fiasco de la Copa del Rey.



El Real Madrid salió con ganas de reivindicarse y reivindicar su juego ante su afición, pero encontró a un Zalgiris inspirado en el lanzamiento exterior que emboco sus tres primeros lanzamientos de tres puntos.



Isaiah Taylor, Rolands Smits e Ignas Brazdeikis hicieron que les temblaran las piernas a los jugadores del equipo español, pese al buen inicio del argentino Gabriel Deck.

Hasta que el caboverdiano Walter 'Edy' Tavares no comenzó a dominar bajo los aros, el Madrid sufrió, para pasar después a un equilibrio en el juego y en el marcador con Nigel Williams-Goss jugando uno de los mejores partidos de la temporada.



El primer cuarto finalizó con 22-24 y fue en el inicio del segundo cuando el Madrid comenzó a marcar diferencias con un parcial de 17-3, 39-27, en los primeros 5 minutos.



Y todo esto sin triples, porque los jugadores de Chus Mateo anotaron 2 de 7 en los primeros veinte minutos.



Sergio Rodríguez, Dzanan Musa, Guerschon Yabusele, Mario Hezonja y Vincent Poirier fueron los encargados de poner tierra de por medio en el marcador, ante un Zalgiris que, frenado Brazdeikis por la activa defensa local, comenzó a diluirse como un azucarillo.



Un 6-0 de salida en los primeros 2 minutos del tercer acto, 59-38, aumentó más la sensación de dominio madridista, ante un Zalgiris que más allá de su puntería desde el arco no demostró casi nada.



En el minuto 25, la ventaja ascendió a 25 puntos, 68-43, con Tavares dominando y los lituanos comenzando a hacer la guerra cada uno por su cuenta.



El final del tercer cuarto con 76-52 en el marcador dejó la victoria decantada hacia el Real Madrid.



Pese a todo, los jugadores de Chus Mateo intentaron no bajar demasiado el pistón del partido para regalar y regalarse una contundente y sanadora victoria por 96-69.

FICHA DEL PARTIDO:

96 - Real Madrid (22+31+23+20): Wiliams-Goss (12), Causeur (0), Deck (12), Cornelie (9) y Tavares (16) -cinco inicial-, Rudy Fernández (5), Hezonja (4), Sergio Rodríguez (4), Poirier (11), Yabusele (6) y Musa (17).

69 - Zalgiris Kaunas (24+14+14+17): Taylor (8), Hayes (4), Smits (7), Brazdeikis (16) y Ulanovas (3) -cinco inicial-, Giedrairis (2), Lekavicius (8), Birutis (5), Polonara (2), Dimsa (6), Lukosiunas (0) y Butkevicius (8).

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Joseph Bissang (FRA) y Eduard Udyanskyy (GBR). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la fase regular de la Euroliga de baloncesto disputado en el Palacio de los Deportes (Wizink Center) de Madrid ante 7.783 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del expresidente de honor del Real Madrid, Amancio Amaro y del exjugador Jesús Pascual.