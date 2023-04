El Madrid supera el trámite ante el Bayern; Festín del Baskonia con récord; Triunfo sin premio del Valencia

El Real Madrid consiguió ante el Bayern Múnich, 79-67, la victoria número 23 en la fase regular de la Euroliga, una victoria de perfil bajo dado que ninguno de los contendientes se jugaba nada; o casi nada.

Al Real Madrid y al Bayern Múnich les costó arrancar un partido en el muy poco había en juego. De hecho los dos primeros minutos se saldaron con un expresivo 0-0 hasta que Andreas Obst, segundos después, embocó un triple.

Los dos equipos tienen muchas y sensibles bajas, lo que también contribuyó a un partido de perfil bajo, con poca tensión en la pista y en las gradas.

Hasta el minuto 6 (8-8) no empató el Madrid, que acabó llevándose el primer cuarto por 19-13.

Con errores en ataque y una defensa permisiva, el equipo español fue favoreciendo que el alemán fuera poco a poco creciendo en su juego y superando sus temores ante la mayor altura del Real Madrid.

En el último cuarto, y como no podía ser de otra forma, el Madrid afianzó su ventaja, 68-52 (m.34) para encaminarse a la que fue su victoria número 23 en la fase regular que se materializó con el 79-67 final. Mario Hezonja fue el más inspirado en ataque con 20 puntos en una victoria de perfil bajo.

79 - Real Madrid (19+21+16+23): Abalde (3), Hanga (9), Cornelie (5), Tavares (7) y Musa (11) -cinco inicial-, Causeur (0), Randolph (6), Hezonja (20), Sergio Rodríguez (6), Deck (2), Yabusele (10) y Ndiaye (0).

67 - Bayern Múnich (13+23+8+23): Weiler-Babb (8), Lucic (0), Obst (21), Zipser (6) y Gillespie (2) -cinco inicial-, Walden (0), Giffey (6), Bonga (2), Jaramaz (2), Wimberg (0) y Cheatham (20).

Árbitros: Borys Ryzhyk (UKR), Fernando Rocha (POR) y Adar Peer (ISR). sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima tercera, y penúltima, jornada de la fase regular de la Euroliga de baloncesto disputado en el Palacio de Los Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 7.239 espectadores.

El Cazoo Baskonia cumplió con un festín ante Asvel Villeurbanne con una contundente victoria por 120-100 en otra gran exhibición ofensiva, pero tendrá que esperar a la última jornada de la Euroliga para intentar meterse en los “playoffs” de la competición continental.

Los azulgranas alcanzaron su mayor anotación en la historia de la competición europea con 17 triples y un 50 % de acierto que marcaron el camino del triunfo en un partido que se rompió en el tercer cuarto.

