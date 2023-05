El Real Madrid remonta en Belgrado y fuerza el cuarto partido

El Real Madrid, guiado por el poderío en la pintura de Walter Tavares (26 puntos, 11 rebotes, 41 de valoración) y la constancia de Nigel Williams-Goss, dio un golpe de autoridad en Belgrado y, en mitad de un ambiente hostil, se ganó el derecho a jugar un cuarto partido en la eliminatoria de Euroliga que le enfrenta contra el Partizán. Llegaba el conjunto blanco al infierno del Stark Arena, que les abrió las puertas con una atronadora pitada en el calentamiento, para purgar allí sus pecados. El deportivo, que le había llevado a tirar el factor cancha por tierra al perder los dos enfrentamientos en casa. Y el de la ira, desatada sobre la cancha en el cara a cara más reciente, con un todos contra todos que causó sonrojo y sanciones llamadas a condicionar el tercer envite.



Así, los anfitriones se presentaron sin dos grandes referentes como Kevin Punter y Mathias Lessort. Y el rival desprovisto de otros dos jugadores importantes como el francés Guerschon Yabusele y el argentino Gabriel Deck. Ante esas bajas, todo se hacía más incierto y entraban en la ecuación factores como la capacidad de dar un paso al frente de algunos efectivos o el público.

