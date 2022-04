El Real Madrid gana el primer partido del playoff al Maccabi

Real Madrid, 84 - Maccabi, 74

El Real Madrid hizo una gran gestión de los triples, 16 de 29, y capitaneado por Fabien Causeur se apuntó la victoria por 84-74 y el 1-0 del playoff ante un Maccabi que luchó de tú a tú hasta el final, aunque no pudo sorprender como hace un mes en Tel Aviv.



Los playoffs son otra cosa. Lo saben los equipos, los jugadores y la afición y el juego cambia. Real Madrid y Maccabi salieron en modo playoff y sobre todo Scottie Wilbekin que sus dos primeras aportaciones a la serie fueron sendos triples para dar a los israelíes las primeras y fugaces ventajas, 4-6 (m.2.20).