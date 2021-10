El Real Madrid cierra una victoria que se le complicó; el Barça gana sobre la bocina en la prórroga

Real Madrid 94 - 86 Mónaco

El Real Madrid tuvo que ganar dos veces al AS Mónaco y sufrir hasta el final para conseguir una victoria por 94-86, después de ganar el primer cuarto por 18 puntos de ventaja.



Casi sin darse cuenta el Real Madrid se encontró con un 13-1 en el marcador mediado el primer acto. Mike James no parecía Mike James, y el As Mónaco no parecía un equipo de Euroliga que había ganado en las dos primeras jormadas.

En el segundo cuarto, el Madrid bajó el pistón y el AS Mónaco subió su defensa. James, por momentos pareció James y la ventaja comenzó a recortarse.

Al final del tercer acto, 72-65, con triple incluido en la última décima de segundo de un James ya completamente reconocible.

Un triple de Rudy a falta de 1 minuto, 89-84, permitió ver las cosas con cierto optimismo, máxime ante la precipitación del Mónaco, pero lo cierto es que el Madrid tuvo que ganar dos veces hasta el 94-86 final.

Ficha del partido

94 - Real Madrid (30+21+21+22): Causeur (12), Heurtel (13), Hanga (9), Tavares (9) y Yabusele (18) -cinco inicial-, Williams-Goss (4), Rudy Fernández (7), Abalde (2), Poirier (8), Llull (4) y Taylor (8).



86 - AS Mónaco (12+27+26+21): Lee, Boutsiele, Motiejunas (9), Andjusic (8) y James (24) -cinco inicial-, Westermann (8), Thomas (11), Diallo (7), Motum (5),Gray (2) y Hall (12).

Árbitros: Luigi Lamonica (ITA), Marcin Kowalski (POL) y Mykola Ambrosov (UKR). Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) ante 3.087 espectadores.





Barcelona 79 - 78 Olympiacos

El Barça necesitó este miércoles de una prórroga para derribar el muro planteado por el Olympiacos (79-78), que en el Palau Blaugrana demostró que su buen inicio en la Euroliga de baloncesto no es por casualidad.



El conjunto azulgrana, liderado por Nikola Mirotic (22 puntos) y Nick Calathes (9 puntos y 13 rebotes), se empleó a fondo hasta el último segundo para sumar el pleno de tres victorias ante un rival en el que Kostas Sloukas (14 puntos), que tuvo el tiro de la victoria, destacó en los momentos clave.

Ficha del partido:

79 - Barça (10+17+28+12+12): Higgins (11), Calathes (9), Hayes (2), Mirotic (22), Davies (10) -cinco inicial-, Martínez (-), Smits (-), Oriola (7), Laprovittola (7), Kuric (9) y Jokubaitis (2).



78 - Olympiacos (17+15+15+20+11): Walkup (6), Dorsey (12), Vezenkov (12), Papanikolau (-), Fall (11) -cinco inicial-, Larentzakis (6), Sloukas (14), Martin (2), Printezis (-), Jean Charles (5) y McKissic (10).



Árbitros: Mehdi Difallah, Carmelo Paternico y Gytis Vilius. Eliminados: Davies (min.38) y Larentzakis (min.43).



Incidencias: partido de la tercera jornada disputado en el Palau Blaugrana ante 3.086 espectadores.





El alero estadounidense del Barça Nigel Hayes intenta superar a Georgios Printezis. EFE