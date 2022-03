Rudy da aire al Real Madrid y lo mete en playoffs

Los triples de Rudy Fernández al final del tercer cuarto y al inicio del último periodo dieron este jueves aire a un Real Madrid espeso en ataque, pero que acabó venciendo al Asvel Villeurbanne por 70-58 para clasificarse matemáticamente para los playoffs de la Euroliga de baloncesto.



El Real Madrid dominó desde el primer minuto en el marcador, pero no pudo romper el partido ante un Asvel Villeurbanne que cosechó su octava derrota consecutiva y que es un equipo atípico que juega con un alero de 2,20 metros como Víctor Wembamyama. La exuberancia física de Kostas Antetokoumpo y el 'killer' Elie Okobo son otros de los puntales del equipo de TJ Parker, pero todo quedó embrollado en la buena defensa del Real Madrid, que continúa con problemas de tiro exterior, aunque lo intenta remediar atrás. El dominio de Walter Tavares y la anotación de Gaby Deck le sirvió al Real Madrid para cerrar el primer acto en ventaja: 20-14.



En el segundo cuarto las fuerzas se igualaron más. 16-16 en los segundos diez minutos. Con Rudy Fernández y Thomas Heurtel entre los destacados por parte madridista, mientras que Okobo, con 6 puntos, no destacó especialmente. El Real Madrid estuvo a punto en varias ocasiones de llegar a ventajas de dos dígitos, pero el equipo francés hizo la goma y consiguió llegar vivo al descanso con el 36-30, aunque con Antetokounmpo y Youssoupha Fall amenazados con tres faltas personales. Sin demasiadas ideas en ataque y con el tiro exterior en paradero desconocido, el Real Madrid vio como el Villeurbanne volvió a acercarse en el marcador en la reanudación (39-36, m.23.30), pero sin acabar de dar el paso definitivo. Hasta que un triple de David Lighty le dio la primera ventaja al equipo francés (41-42, m.26).



Sergio Llull fue el primero, con un triple, en reaccionar en un partido envuelto en una calima de juego ofensivo que no transmitió nada a los aficionados. Al final del tercer acto, 51-47 y todo por decidirse. Rudy, que ya había embocado un triple al final del tercer cuarto, anotó otro en el inicio del acto definitivo, 54-47 (m.31), y uno más (57-49) dando aire a un Real Madrid que daba la sensación de poco brío en sus acciones ofensivas.



Guerschon Yabusele y Vincent Poirier sumaron para llegar a los 12 puntos de ventaja, 61-49 (m.23.40), con un Villeurbanne igualmente espeso en la ofensiva. Los triples de Rudy despertaron al Madrid, adormecieron al Villeurbanne y las ventajas crecieron, 68-52 (m. 36.30), para tener un final tranquilo. El Real Madrid acabó ganando por 70-58.



FICHA DEL PARTIDO:



70 - Real Madrid (20+16+15+19): Williams-Goss, Hanga (2), Deck (8), Tavares (7) y Yabusele (12) -equipo inicial-, Núñez, Randoplh (2), Heurtel (3), Rudy Fernández (17), Garuba, Poirier (10) y Llull (9).



58 - Asvel Villeurbanne (14+16+17+11): Wembamyama (3), Jones (17), Lacombe (2), Ligdty (11) y Antetokoumpo (8) -equipo inicial-, Fall (1), Strazel (5), Okobo (8), Gist, Osetkowski (3) y Howard.



Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Fernando Rocha (POR) y Rain Peerandi (EST). Sin eliminados.



Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante unos 6.000 espectadores.