La rajada de Jasikevicius contra sus jugadores: "Espero que sientan mucha vergüenza"

El Barça se estrelló con todo el equipo (59-52) este viernes ante el Bayern de Múnich cuando buscaba el billete a la 'Final Four' de la Euroliga en el Audi Dome, el cual podrán ganar ambos equipos el próximo martes en el quinto y decisivo encuentro en el Palau.

Los de Sarunas Jasikevicius se vieron superados por la intensidad y carácter de un Bayern que ya había mostrado sus cartas en esta serie mucho más igualada de lo esperado. El campeón de la 'Fase Regular' se ve contra las cuerdas ante el octavo clasificado.

Al término del partido, y en declaraciones a los medios, Jasikevicius fue muy crítico con su plantilla: "Culpable no es el entrenador, culpable no es el árbitro, culpable no es el rival, culpable eres tú".





Las frases en contra de su plantilla no acabaron ahí. El técnico culé dejó la siguiente reflexión a sus jugadores: "Cada uno tiene que mirar al espejo y espero que sientan vergüenza, yo siento mucha vergüenza".

El preparador báltico reconoció sentirse "mal" porque su equipo cambió "de cara", con respecto al que 48 horas antes había ganado en el mismo escenario (66-75), e hizo "mal muchas de las cosas" que habían salido bien en el encuentro anterior.

"Tenemos que reagruparnos", afirmó como mensaje final Jasikevicius, que ya piensa en el partido de desempate que se disputará este martes en el Palau Blaugrana, con el billete a la Final a Cuatro de Belgrado en juego.

"Vamos a luchar a muerte. No sé si pedir perdón por esta imagen del equipo. En cuatro días nos jugamos la vida y espero estar a la altura", sentenció el lituano en relación a ese quinto y definitivo encuentro en el Palau.

