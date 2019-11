Pablo Laso: "¿Mirotic? Tengo otras cosas que superar en mi vida"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que Nikola Mirotic "es un gran jugador", pero que le preocupan "muchos jugadores" del equipo azulgrana, su rival este jueves en el Clásico europeo, añadiendo que tiene "otras cosas que superar" antes que el fichaje de su antiguo pupilo por el Barça, al tiempo que ha pedido a sus jugadores que tengan "más continuidad en el juego".

"No me preguntáis tanto por Carlos Suárez, que estuvo con nosotros y jugamos contra él el otro día. Niko es un gran jugador, eso no tengo que descubrirlo, pero me preocupan muchos jugadores del Barcelona, no solo Mirotic, igual que ellos no se preocupan de un solo jugador nuestro", apuntó Laso en rueda de prensa.

Preguntado por las palabras del jugador hispano-montenegrino, que la semana pasada aseguró que "hay mucha gente jodida" que todavía no ha "superado" su fichaje por el Barça, el entrenador blanco fue muy claro. "Tengo otra cosas que superar en mi vida", sentenció, antes de zanjar este tema.

"En mi carrera como jugador y entrenador he estado en diferentes equipos y solo me preocupan los que tengo, no me preocupan los que he tenido. Han pasado muchos por aquí y luego me he enfrentado a ellos, y para lo bueno y lo malo solo me centro en los míos, que es mi obligación como entrenador", resumió.

Respecto a la calidad de su rival, Laso avisó de que "no puedes pensar que parando a un jugador puedes ganar el partido". "Tienes que hacer muchas cosas bien y defender a muchos jugadores. A este nivel es algo obvio. El Barcelona tiene un equipo muy profundo con muchos jugadores con capacidad de anotación. Higgins lleva 13 triples en dos partidos, pues vamos a intentar no dejarle tirar. No hace falta tener el título de entrenador saber eso, pero igual eso no es la clave del partido. Tienes que preparar muchas situaciones en global", valoró.

Además, Laso apuntó que Trey Thompkins está "disponible" para debutar este jueves y que su baja siempre se ha debido a "una decisión técnica", por lo que los lesionados Felipe Reyes y Salah Mejri son las única ausencias seguras ante el Barça. Además, añadió sobre Tavares que es "un jugador especial".

Pablo Laso, ha reconocido que "es normal que todo el mundo hable" de Luka Doncic, ya que su antiguo pupilo está "haciendo grandes temporadas en la NBA", y ha reivindicado que su explosión en la liga estadounidense "también es mérito" de los técnicos que le moldearon en el club blanco.

"Es normal que todo el mundo hable de Luka, está haciendo grandes temporadas en la NBA, pero recuerdo ver en mi primer año un vídeo con Alberto Angulo de Luka jugando de niño en Eslovenia. Eso es trabajo en equipo", explicó Laso.

En este sentido, el técnico subrayó que los canteranos "no llegan al Real Madrid, salen y juegan bien". "Es la labor de mucha gente detrás que trabaja para que estos grandes jugadores crezcan. También es mérito de todos los entrenadores conseguir que estos jugadores puedan brillar en el primer equipo. Sabemos que es muy difícil que todos lleguen a jugar en el primer equipo, pero necesitamos que todo el mundo empuje para que tengan éxito", reflexionó.

Doncic entró a formar parte de la cantera del Real Madrid a los 13 años y fue creciendo hasta batir récords de precocidad con el primer equipo. Tras proclamarse campeón de Europa con el club blanco, el año pasado llegó a la NBA y al final de su primera temporada fue nombrado mejor novato de la competición con Dallas Mavericks. Este curso y con apenas 20 años, el esloveno está promediando casi un 'triple-doble' por encuentro: 28,3 puntos, 10,3 rebotes y 9,1 asistencias.