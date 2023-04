Mirotic sobre la pelea en el Real Madrid-Partizán: "Que piensen en cómo se lavan la cara y las manos"

El ala-pívot del Barça, ex jugador del equipo blanco, afirmó que lo sucedido entre el Real Madrid-Partizán el pasado jueves fue un "desastre". Cuando quedaban tan solo 1:40 para el final del partido y con el Partizán siendo superior por +15 puntos, los jugadores protagonizaron una vergonzosa pelea en los cuartos de final de la Euroliga.

La pelea comenzó tras una falta antideportiva de Llull a Punter y el propio Llull pidió este viernes disculpas a través de sus redes sociales, además de asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

“No quiero opinar del desastre que han hecho otros. Que piensen en cómo se lavan la cara y las manos después de lo ocurrido. Pero obviamente, el baloncesto no se merece estas cosas, y menos el baloncesto a ese nivel”, comentó Mirotic para RAC1, tras la victoria del Barcelona.

Sarunas Jasikevicius, el entrenador azulgrana, también opinó sobre el asunto: "Esto no tiene ningún sentido, no puede ser así. Está muy mal para la imagen de la Euroliga, son dos clubes que tienen una historia muy importante. Es una cosa triste. No tiene sitio en el deporte".