Messina propone jugar ahora las ligas nacionales y en marzo las europeas

December 29, 2019, Bologna, Bologna, Italia: Foto Massimo Paolone/LaPresse.29 dicembre 2019 Bologna (Bo) Italia .sport .basket .Virtus Segafredo Bologna vs A|X Armani Exchange Milano - Campionato italiano di basket Serie A 2019/2020 - Virtus Segafredo Arena.Nella foto: Ettore Messina (Olimpia Milano) ..Photo Massimo Paolone/LaPresse.December 29, 2019 Bologna (Bo) Italy.sport.basket .Virtus Segafredo Bologna vs A|X Armani Exchange Milano - Italian Basketball League Serie A 2019/2020 - Virtus Segafredo Arena.in the pic: Ettore Messina (Credit Image: © Massimo Paolone/Lapresse via ZUMA Press)Massimo Paolone/LapresseCordon Press