Madrid, Baskonia, Valencia y Zenit se jugarán las 2 últimas plazas del Top 8

El Real Madrid, el TD Systems Baskonia y el Valencia Basket se jugarán su clasificación para los cuartos de final de la Euroliga en la última jornada de la fase regular de la competición, en la que junto al Zenit de San Petersburgo optarán a los dos plazas que quedan libres en una lucha en la que madrileños y rusos dependen de sí mismos.

En el caso del Valencia, la clasificación para los cuartos aparejaría además una plaza para la próxima edición del torneo, algo que los otros dos clubes españoles tienen garantizado.

Si los de Pablo Laso ganan en la pista del Fenerbahce en la última jornada se clasificarán, igual que harán los de Xavi Pascual si vencen los partidos que deben disputar en su pista ante el Maccabi Tel Aviv y el Panathinaikos, este último con la fase regular ya acabada.

.@RMBaloncesto gets the dub and stay in the fight for the final playoff places!